Не только бронь: как украинский ОПК переманивает новых работников
Подавляющее большинство соискателей работы в оборонке хотят иметь бронирование, и львиная доля оборонных компаний на рынке используют его как преимущество.
Бронирование как решающий фактор
В 2026 году именно бронирование от мобилизации стало одним из главных критериев выбора работы в оборонной отрасли. Для многих кандидатов оно не менее важно, чем уровень зарплаты.
По данным рынка:
- 9 из 10 вакансий в ОПК предусматривают бронирование;
- в среднем по рынку этот показатель не превышает 12%.
Что еще влияет на выбор работы
Кроме бронирования, кандидаты обращают внимание на:
- доступ к современным технологиям;
- возможность получить опыт в высокотехнологичных проектах;
- обучение непосредственно во время работы.
Несмотря на большие зарплаты, далеко не все желающие смогут устроиться в оборонную компанию. Дело в том, что в основном компании ищут людей с опытом работы.
По данным Work.ua, только 9% вакансий, размещенных оборонными компаниями, подходят для людей без опыта.
Тогда как в целом на рынке труда сейчас беспрецедентное количество вакансий для начинающих - около 45%.
Также около половины оборонных компаний готовы отдать предпочтение кандидату-ветерану.
Ветераны идут в оборону
Судя по данным Минобороны, ветераны активно идут работать в оборонную сферу.
Так, количество людей с боевым опытом в структуре "Укроборонпрома" выросло на 37% в 2025 году, а всего там уже работает более тысячи ветеранов.
"Нельзя отбрасывать и такой фактор, как ощущение причастности к борьбе украинского народа. Это особенно актуальный вопрос для ветеранов, которые возвращаются с фронта", - подчеркнул исполнительный директор NAUDI.
Он добавил, что "они идут работать и с практическим опытом, который они получали на службе, и с пониманием, для чего они это делают".
При этом, по словам CPO компании SkyFall, действительно сильных инженеров, разработчиков и менеджеров сегодня на рынке мало.
Рынок перегрет
Количество откликов на технические вакансии часто достигает 4-5 в месяц, тогда как сам рынок становится все более перегретым из-за высокого спроса и конкуренции.
Как следствие, быстро привлекать достаточное количество специалистов становится все сложнее.
Отдельный вызов - острая конкуренция между самими компаниями-работодателями. Есть случаи, когда отдельные компании сознательно предлагают компенсации значительно выше рыночных уровней, чтобы оперативно переманивать специалистов, и это буквально повышает общую турбулентность рынка.
В SkyFall добавляют, что сегодня также легко можно "стратить" на скорости обработки кандидатов: малейшие процессинговые задержки со стороны рекрутеров - быстрая потеря кандидата, поскольку сильные специалисты часто имеют несколько предложений одновременно.
При этом есть ряд факторов, которые сдерживают кандидатов от работы в оборонке.
Почему часть кандидатов не идет в ОПК
Несмотря на преимущества, есть факторы, которые сдерживают кандидатов:
- опасения относительно личной безопасности
- непонимание карьерных перспектив в секторе
- желание работать в международных компаниях
- для рабочих вакансий - невыгодное расположение предприятий и ненормированный график.
Работа в оборонке
Также стало известно, что зарплаты в оборонной сфере почти на 50% выше средних по рынку труда. Для отдельных высококвалифицированных специалистов уровень дохода может достигать 8 тысяч долларов в месяц.