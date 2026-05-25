Не только бронь: как украинский ОПК переманивает новых работников

Подавляющее большинство соискателей работы в оборонке хотят иметь бронирование, и львиная доля оборонных компаний на рынке используют его как преимущество.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Зарплаты до $8000 и бронь от мобилизации: как украинский ВПК борется с дефицитом кадров ".

Бронирование как решающий фактор

В 2026 году именно бронирование от мобилизации стало одним из главных критериев выбора работы в оборонной отрасли. Для многих кандидатов оно не менее важно, чем уровень зарплаты.

По данным рынка:

9 из 10 вакансий в ОПК предусматривают бронирование;

в среднем по рынку этот показатель не превышает 12%.

Что еще влияет на выбор работы

Кроме бронирования, кандидаты обращают внимание на:

доступ к современным технологиям;

возможность получить опыт в высокотехнологичных проектах;

обучение непосредственно во время работы.

Несмотря на большие зарплаты, далеко не все желающие смогут устроиться в оборонную компанию. Дело в том, что в основном компании ищут людей с опытом работы.

По данным Work.ua, только 9% вакансий, размещенных оборонными компаниями, подходят для людей без опыта.

Тогда как в целом на рынке труда сейчас беспрецедентное количество вакансий для начинающих - около 45%.

Также около половины оборонных компаний готовы отдать предпочтение кандидату-ветерану.

Ветераны идут в оборону

Судя по данным Минобороны, ветераны активно идут работать в оборонную сферу.

Так, количество людей с боевым опытом в структуре "Укроборонпрома" выросло на 37% в 2025 году, а всего там уже работает более тысячи ветеранов.

"Нельзя отбрасывать и такой фактор, как ощущение причастности к борьбе украинского народа. Это особенно актуальный вопрос для ветеранов, которые возвращаются с фронта", - подчеркнул исполнительный директор NAUDI.

Он добавил, что "они идут работать и с практическим опытом, который они получали на службе, и с пониманием, для чего они это делают".

При этом, по словам CPO компании SkyFall, действительно сильных инженеров, разработчиков и менеджеров сегодня на рынке мало.

Рынок перегрет

Количество откликов на технические вакансии часто достигает 4-5 в месяц, тогда как сам рынок становится все более перегретым из-за высокого спроса и конкуренции.

Как следствие, быстро привлекать достаточное количество специалистов становится все сложнее.

Отдельный вызов - острая конкуренция между самими компаниями-работодателями. Есть случаи, когда отдельные компании сознательно предлагают компенсации значительно выше рыночных уровней, чтобы оперативно переманивать специалистов, и это буквально повышает общую турбулентность рынка.

В SkyFall добавляют, что сегодня также легко можно "стратить" на скорости обработки кандидатов: малейшие процессинговые задержки со стороны рекрутеров - быстрая потеря кандидата, поскольку сильные специалисты часто имеют несколько предложений одновременно.

При этом есть ряд факторов, которые сдерживают кандидатов от работы в оборонке.

Почему часть кандидатов не идет в ОПК

Несмотря на преимущества, есть факторы, которые сдерживают кандидатов: