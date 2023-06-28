Лише бажання продавців: у НБУ пояснили зависокі ціни на нерухомість в Україні

Як зазначила Дадашова, ринок "досі перебуває в дисбалансі, і відновлення попиту дуже кволе". Протягом 2022 року обсяги угод на ринку нерухомості складали близько третини довоєнних показників. І попри несуттєве зростання в останні квартали 2022 року, немає свідчень, що попит відновлюється.

"За нашими оцінками попит на нерухомість залишатиметься пригніченим, тому що впали доходи населення, тому що залишається висока невизначеність і високі безпекові ризики", - сказала вона.

Дадашова також відзначила розбалансованість цін на нерухомість і вартість оренди. НБУ вимірює індекс співвідношення цін на нерухомість та оренди, щоб зрозуміти, чи є баланс, який вимірюється довгостроковим середнім цього показника. Зараз ціни на купівлю житла значно вище вартості оренди, ніж довгострокова середня.

"Це відображає той факт, що заявлені ціни на нерухомість скоріше відображають очікування продавців, ніж реальний баланс на ринку. І за таких умов ринку знадобиться певний час для того, щоб пристосуватися і для того, щоб баланс попиту і пропозиції відновився", - сказала представник НБУ.

Заявлені ціни не підкріплені ринковими чинниками

Як зазначається у "Звіті про фінансову стабільність" НБУ, на вторинному ринку житло переважно продається зі знижками: на поступки йдуть продавці. За даними інформаційного порталу про нерухомість Rieltor, станом на травень ціни на житло в оголошеннях, за якими квартири було продано, були на чверть нижче, ніж середні за всіма оголошеннями.