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Як змінилася вартість оренди квартир за 2022 рік: дані Держстату за регіонами

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Україна, Субота 14 січня 2023 11:48
Як змінилася вартість оренди квартир за 2022 рік: дані Держстату за регіонами Фото: оренда подорожчала не скрізь (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Середня плата за місячну оренду 1-кімнатної квартири за 2022 рік по Україні зросла на 32,7% з 4 294 до 5 699 гривень. На перше місце за вартістю оренди вийшла Львівська область, де оренда подорожчала у 2,1 рази до 10 977 гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Держстату.

За даними статистичного відомства, на друге місце вийшла Закарпатська область, де вартість оренди зросла майже вдвічі до 8 706 гривень.

У Києві оренда подешевшала на 10,3% до 7 637 гривень. Місто опустилося на третє місце за вартістю.

Вартість оренди зросла у західних та деяких центральних областях України. Водночас, ціни впали в Харківській (на 30,9% до 3 430 гривень), в Одеській (на 9,5% до 4 600 гривень) та Запорізькій (на 2,2% до 2 931 гривні) областях.

Як змінилася вартість оренди квартир за 2022 рік: дані Держстату за регіонами

Як повідомляло РБК-Україна, середня плата за місячну оренду 1-кімнатної квартири за 2021 рік по Україні зросла на 10,0% до 4294 гривень. Офіційна інфляція становила 10%.

Нагадаємо, середня плата за місячну оренду 1-кімнатної квартири за 2020 рік по Україні зросла на 5,5% до 3903 гривень. Інфляція протягом року була 5,0%.

2022 року інфляція в Україні прискорилася до 26,6%.

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