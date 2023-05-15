Оренда житла з початку року подорожчала на 7%: де в Україні найвищі ціни

Середня плата за місячну оренду 1-кімнатної квартири у квітні 2023 року становила 6 101 гривень. З початку року ціна зросла на 7,1%.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Держстату .

На першому місці за вартістю оренди знаходиться Закарпатська область, де оренда зросла на 50,7% до 13123 гривень.

Львівщина на другому місці. Вартість оренди з початку року зросла на 5,2% до 11 543 гривень.

У Києві оренда подешевшала на 0,6% до 7 591 гривень. Місто залишається на третьому місці за вартістю.

Вартість оренди висока у західних та деяких центральних областях України. Водночас найнижчі ціни у прифронтових Херсонській (2 960 гривень), Запорізькій (2 769 гривень) та Сумській (2 769 гривень) областях.