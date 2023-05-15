Оренда житла з початку року подорожчала на 7%: де в Україні найвищі ціни
Середня плата за місячну оренду 1-кімнатної квартири у квітні 2023 року становила 6 101 гривень. З початку року ціна зросла на 7,1%.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Держстату .
На першому місці за вартістю оренди знаходиться Закарпатська область, де оренда зросла на 50,7% до 13123 гривень.
Львівщина на другому місці. Вартість оренди з початку року зросла на 5,2% до 11 543 гривень.
У Києві оренда подешевшала на 0,6% до 7 591 гривень. Місто залишається на третьому місці за вартістю.
Вартість оренди висока у західних та деяких центральних областях України. Водночас найнижчі ціни у прифронтових Херсонській (2 960 гривень), Запорізькій (2 769 гривень) та Сумській (2 769 гривень) областях.
Нагадаємо, середня плата за місячну оренду 1-кімнатної квартири за 2022 рік по Україні зросла на 32,7% 5 699 гривень. На перше місце вийшла Львівська область, де оренда подорожчала у 2,1 рази до 10 977 гривень. Офіційна інфляція протягом року становила 26,6%.
Як повідомляло РБК-Україна, середня плата за місячну оренду 1-кімнатної квартири за 2021 рік по Україні зросла на 10,0% до 4294 гривень. Офіційна інфляція становила 10%.
Нагадаємо, середня плата за місячну оренду 1-кімнатної квартири за 2020 рік по Україні зросла на 5,5% до 3903 гривень. Інфляція протягом року була 5,0%.