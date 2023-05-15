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Оренда житла з початку року подорожчала на 7%: де в Україні найвищі ціни

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Україна, Понеділок 15 травня 2023 14:05
Оренда житла з початку року подорожчала на 7%: де в Україні найвищі ціни Фото: квартири в Києві дешевшають (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Середня плата за місячну оренду 1-кімнатної квартири у квітні 2023 року становила 6 101 гривень. З початку року ціна зросла на 7,1%.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Держстату .

На першому місці за вартістю оренди знаходиться Закарпатська область, де оренда зросла на 50,7% до 13123 гривень.

Львівщина на другому місці. Вартість оренди з початку року зросла на 5,2% до 11 543 гривень.

У Києві оренда подешевшала на 0,6% до 7 591 гривень. Місто залишається на третьому місці за вартістю.

Вартість оренди висока у західних та деяких центральних областях України. Водночас найнижчі ціни у прифронтових Херсонській (2 960 гривень), Запорізькій (2 769 гривень) та Сумській (2 769 гривень) областях.

Оренда житла з початку року подорожчала на 7%: де в Україні найвищі ціни

Нагадаємо, середня плата за місячну оренду 1-кімнатної квартири за 2022 рік по Україні зросла на 32,7% 5 699 гривень. На перше місце вийшла Львівська область, де оренда подорожчала у 2,1 рази до 10 977 гривень. Офіційна інфляція протягом року становила 26,6%.

Як повідомляло РБК-Україна, середня плата за місячну оренду 1-кімнатної квартири за 2021 рік по Україні зросла на 10,0% до 4294 гривень. Офіційна інфляція становила 10%.

Нагадаємо, середня плата за місячну оренду 1-кімнатної квартири за 2020 рік по Україні зросла на 5,5% до 3903 гривень. Інфляція протягом року була 5,0%.

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Державна служба статистики квартири
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