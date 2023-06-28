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Лише бажання продавців: у НБУ пояснили зависокі ціни на нерухомість в Україні

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Україна, Середа 28 червня 2023 15:31
Лише бажання продавців: у НБУ пояснили зависокі ціни на нерухомість в Україні Фото: заявлені ціни на нерухомість в Україні відрізняються від реальних на 25% (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Ситуація на ринку нерухомості в Україні залишається складною через війну. Реальні ціни суттєво відрізняються від заявлених продавцями житла.

Про це заявила директор Департаменту фінансової стабільності НБУ Первін Дадашова, повідомляє РБК-Україна з посиланням презентацію "Звіту про фінансову стабільність" НБУ, яка транслювалася на Youtube.

Як зазначила Дадашова, ринок "досі перебуває в дисбалансі, і відновлення попиту дуже кволе". Протягом 2022 року обсяги угод на ринку нерухомості складали близько третини довоєнних показників. І попри несуттєве зростання в останні квартали 2022 року, немає свідчень, що попит відновлюється.

"За нашими оцінками попит на нерухомість залишатиметься пригніченим, тому що впали доходи населення, тому що залишається висока невизначеність і високі безпекові ризики", - сказала вона.

Дадашова також відзначила розбалансованість цін на нерухомість і вартість оренди. НБУ вимірює індекс співвідношення цін на нерухомість та оренди, щоб зрозуміти, чи є баланс, який вимірюється довгостроковим середнім цього показника. Зараз ціни на купівлю житла значно вище вартості оренди, ніж довгострокова середня.

Лише бажання продавців: у НБУ пояснили зависокі ціни на нерухомість в Україні

"Це відображає той факт, що заявлені ціни на нерухомість скоріше відображають очікування продавців, ніж реальний баланс на ринку. І за таких умов ринку знадобиться певний час для того, щоб пристосуватися і для того, щоб баланс попиту і пропозиції відновився", - сказала представник НБУ.

Лише бажання продавців: у НБУ пояснили зависокі ціни на нерухомість в Україні

Заявлені ціни не підкріплені ринковими чинниками

Як зазначається у "Звіті про фінансову стабільність" НБУ, на вторинному ринку житло переважно продається зі знижками: на поступки йдуть продавці. За даними інформаційного порталу про нерухомість Rieltor, станом на травень ціни на житло в оголошеннях, за якими квартири було продано, були на чверть нижче, ніж середні за всіма оголошеннями.

Нагадаємо, середня плата за місячну оренду 1-кімнатної квартири за 2022 рік по Україні зросла на 32,7% з 4 294 до 5 699 гривень. На перше місце за вартістю оренди вийшла Львівська область, де оренда подорожчала у 2,1 рази до 10 977 гривень.

У квітні 2023 року на першому місці за вартістю оренди була Закарпатська область, де оренда зросла з початку року на 50,7% до 13123 гривень.

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