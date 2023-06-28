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Только желание продавцов: в НБУ объяснили высокие цены на недвижимость в Украине

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Украина, Среда 28 июня 2023 15:31
Только желание продавцов: в НБУ объяснили высокие цены на недвижимость в Украине Фото: заявленные цены на недвижимость в Украине отличаются от реальных на 25% (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Ситуация на рынке недвижимости в Украине остается сложной из-за войны. Реальные цены существенно отличаются от заявленных продавцами жилья.

Об этом заявила директор Департамента финансовой стабильности НБУ Первин Дадашова, сообщает РБК-Украина со ссылкой на транслировавшуюся на Youtube презентацию "Отчета о финансовой стабильности" НБУ.

Как отметила Дадашова, рынок "до сих пор находится в дисбалансе, и возобновление спроса очень хрупкое". В 2022 году объемы сделок на рынке недвижимости составляли около трети довоенных показателей. И, несмотря на несущественный рост в последние кварталы 2022 года, нет свидетельств, что спрос восстанавливается.

"По нашим оценкам спрос на недвижимость будет оставаться подавленным, потому что упали доходы населения, потому что остается высокая неопределенность и высокие риски безопасности", - сказала она.

Дадашова также отметила разбалансировку цен на недвижимость и стоимость аренды. НБУ измеряет индекс соотношения цен на недвижимость и аренды, чтобы понять, есть ли баланс, измеряемый долгосрочным средним этого показателя. Сейчас цены на покупку жилья гораздо выше стоимости аренды, чем долгосрочная средняя.

Только желание продавцов: в НБУ объяснили высокие цены на недвижимость в Украине

"Это отражает тот факт, что заявленные цены на недвижимость скорее отражают ожидания продавцов, чем реальный баланс на рынке. И при таких условиях рынку понадобится определенное время для того, чтобы приспособиться и для того, чтобы баланс спроса и предложения возобновился", - сказала представитель. НБУ.

Только желание продавцов: в НБУ объяснили высокие цены на недвижимость в Украине

Заявленные цены не подкреплены рыночными факторами

Как отмечается в Отчете о финансовой стабильности НБУ, на вторичном рынке жилье преимущественно продается со скидками: на уступки идут продавцы. По данным информационного портала о недвижимости Rieltor, по состоянию на май цены на жилье в объявлениях, по которым квартиры были проданы, были на четверть ниже средних по всем объявлениям.

Напомним, средняя плата за месячную аренду 1-комнатной квартиры за 2022 год по Украине выросла на 32,7% с 4294 до 5699 гривен. Во главу угла по стоимости аренды вышла Львовская область, где аренда подорожала в 2,1 раза до 10 977 гривен.

В апреле 2023 года на первом месте по стоимости аренды была Закарпатская область , где аренда выросла с начала года на 50,7% до 13 123 гривен.

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