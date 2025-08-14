ua en ru
Лише 5 знаків з Китайського гороскопа відродяться з попелу та почнуть нове життя

Четвер 14 серпня 2025 19:01
Лише 5 знаків з Китайського гороскопа відродяться з попелу та почнуть нове життя Китайський гороскоп назвав головних щасливчиків (фото: Freepik)
Автор: Поліна Іваненко

Вже дуже скоро доля приведе представників 5 знаків Китайського до кардинальних змін. Деякі з них вийдуть із затяжної темряви, інші ж отримають шанс почати все з чистого аркуша.

Кому Китайський гороскоп обіцяє можливість відродитися з попелу, розповідає РБК-Україна.

Щур (роки народження: 1924, 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020)

Щури нарешті залишать у минулому внутрішню тривогу й відчуття, що щось не так. Після тривалого періоду сумнівів і обмежень у житті з’явиться нова стежка - чітка, але з простором для дива. Ви почнете діяти та дивуватись, наскільки легко все складається, коли ви в себе вірите. Це переродження буде спокійним, але незворотним.

Бик (роки народження: 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021)

У Биків починається період пробудження. Те, що довго було "не на часі", нарешті знайде можливість для реалізації. Новий сенс у звичайних речах та натхнення, яке неможливо ігнорувати, допоможуть стати феніксом, який розправляє крила. Особливо сильно це торкнеться особистого життя.

Кіт-Кролик (роки народження: 1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023)

Настав момент, коли вам варто про себе заявити. Це переродження буде ніжним, ніби ранок після грози. Ви навчитесь захищати свої кордони без провини та говорити "ні" без страху. А там, де зникло, здавалось би, все, знову з'явиться світло.

Змія (роки народження: 1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013)

Змії часто довго мовчать і спостерігають, перш ніж щось змінити. Але зараз саме той момент, коли усе зайве почне саме по собі. Залишиться лише сутність. Ваш розум очиститься, а інтуїція почне говорити так голосно, що ви більше не зможете її ігнорувати. Істинне Я проявиться, і ви вже не повернетесь до старого.

Собака (роки народження: 1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018)

У Собак починається духовне оновлення. Це не про кар’єру чи великі події, а про глибоке усвідомлення, хто ви є. Те, що довго боліло, відступить. Ви почнете краще розуміти свої потреби, не відмовляючись від себе заради інших. Саме це ваше нове життя, як у Фенікса, який відродився з попелу.

Вас може зацікавити

Під час створення матеріалу було використано джерела: Hindustan Times, Your Tango.

