ua en ru
Чт, 14 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Только 5 знаков из Китайского гороскопа возродятся из пепла и начнут новую жизнь

Четверг 14 августа 2025 19:01
UA EN RU
Только 5 знаков из Китайского гороскопа возродятся из пепла и начнут новую жизнь Китайский гороскоп назвал главных счастливчиков (фото: Freepik)
Автор: Полина Иваненко

Уже очень скоро судьба приведет представителей 5 знаков Китайского к кардинальным изменениям. Некоторые из них выйдут из затяжной темноты, другие же получат шанс начать все с чистого листа.

Кому Китайский гороскоп сулит возможность возродиться из пепла, рассказывает РБК-Украина.

Крыса (годы рождения: 1924, 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020)

Крысы наконец-то оставят в прошлом внутреннюю тревогу и ощущение, что что-то не так. После длительного периода сомнений и ограничений в жизни появится новая тропа - четкая, но с пространством для чуда. Вы начнете действовать и удивляться, насколько легко все складывается, когда вы в себя верите. Это перерождение будет спокойным, но необратимым.

Бык (годы рождения: 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021)

У Быков начинается период пробуждения. То, что долго было "не ко времени", наконец найдет возможность для реализации. Новый смысл в обычных вещах и вдохновение, которое невозможно игнорировать, помогут стать фениксом, который расправляет крылья. Особенно сильно это коснется личной жизни.

Кот-Кролик (годы рождения: 1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023)

Настал момент, когда вам стоит о себе заявить. Это перерождение будет нежным, будто утро после грозы. Вы научитесь защищать свои границы без вины и говорить "нет" без страха. А там, где исчезло, казалось бы, все, снова появится свет.

Змея (годы рождения: 1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013)

Змеи часто долго молчат и наблюдают, прежде чем что-то изменить. Но сейчас именно тот момент, когда все лишнее начнет само по себе. Останется лишь сущность. Ваш разум очистится, а интуиция начнет говорить так громко, что вы больше не сможете ее игнорировать. Истинное Я проявится, и вы уже не вернетесь к старому.

Собака (годы рождения: 1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018)

У Собак начинается духовное обновление. Это не о карьере или больших событиях, а о глубоком осознании, кто вы есть. То, что долго болело, отступит. Вы начнете лучше понимать свои потребности, не отказываясь от себя ради других. Именно это ваша новая жизнь, как у Феникса, который возродился из пепла.

Вас может заинтересовать

При создании материала были использованы источники: Hindustan Times, Your Tango.

Читайте РБК-Украина в Google News
Гороскоп Знаки Зодиака Астрология
Новости
Трамп сделал заявление о перемирии в Украине и "трех локациях" для встречи с Зеленским
Трамп сделал заявление о перемирии в Украине и "трех локациях" для встречи с Зеленским
Аналитика
Прорыв или авантюра? Что происходит под Добропольем и куда целится Россия
Ульяна Безпалькоруководитель рубрики Война в Украине Прорыв или авантюра? Что происходит под Добропольем и куда целится Россия