Лише 4-5 годин світла: Франківськ і область попередили про жорсткі графіки та перебої з водою

Жорсткі графіки електроенергії

За його словами, у місті та області можливі графіки, за яких електропостачання буде доступне приблизно лише 4–5 годин на добу, і така ситуація може тривати кілька днів.

Наразі всі комунальні служби та енергетики працюють над стабілізацією системи, однак жителів просять підготуватися до можливих тривалих перебоїв та зарядити необхідні пристрої.

Удар по енергетичній інфраструктурі

Атака була спрямована по енергетичних об’єктах, зокрема підстанціях і Бурштинській теплоелектростанції. В області зафіксовано пошкодження у Рогатинській та Гогалицькій громадах, однак постраждалих серед населення немає.

"Зі слів голови обласної військової адміністрації, то є пошкодження в Рогатинській і Гогалицькій громаді. Це якраз громади, які неподалік від Буршитнської ТЕЦ. Там є пошкодження, але ніхто не пострадав з людей", - каже Марцінків

Чому просять зробити запас води

Марцінків зазначив, що через відключення електроенергії можуть виникати тимчасові перебої з водопостачанням, особливо у багатоповерхових будинках, де вода подається насосами. Основні насосні станції працюють від генераторів, однак мешканцям радять зробити запас води на випадок короткочасних збоїв.

"Ще раз підкреслюю, що декілька днів будуть жорсткі графіки. Зокрема, для Івано-Франківська та області. Тому максимально повинні бути готові. Поки що все гаразд, працюємо на генераторах, працюємо на тих когенераційних установках, які свого часу були встановлені", - розповів він.