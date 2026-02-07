Только 4-5 часов света: Франковск и область предупредили о жестких графиках и перебоях с водой

Жесткие графики электроэнергии

По его словам, в городе и области возможны графики, при которых электроснабжение будет доступно примерно только 4-5 часов в сутки, и такая ситуация может длиться несколько дней.

Сейчас все коммунальные службы и энергетики работают над стабилизацией системы, однако жителей просят подготовиться к возможным длительным перебоям и зарядить необходимые устройства.

Удар по энергетической инфраструктуре

Атака была направлена по энергетическим объектам, в частности подстанциям и Бурштынской теплоэлектростанции. В области зафиксированы повреждения в Рогатинской и Гогалицкой общинах, однако пострадавших среди населения нет.

"По словам председателя областной военной администрации, то есть повреждения в Рогатинской и Гогалицкой общине. Это как раз общины, которые неподалеку от Буршитнской ТЭЦ. Там есть повреждения, но никто не пострадал из людей", - говорит Марцинкив

Почему просят сделать запас воды

Марцинкив отметил, что из-за отключения электроэнергии могут возникать временные перебои с водоснабжением, особенно в многоэтажных домах, где вода подается насосами. Основные насосные станции работают от генераторов, однако жителям советуют сделать запас воды на случай кратковременных сбоев.

"Еще раз подчеркиваю, что несколько дней будут жесткие графики. В частности, для Ивано-Франковска и области. Поэтому максимально должны быть готовы. Пока все в порядке, работаем на генераторах, работаем на тех когенерационных установках, которые в свое время были установлены", - рассказал он.