У лісах Карпат помітили оленя за дивним заняттям: унікальні кадри з фотопасток

У Карпатах зафіксували рідкісні кадри з життя дикої природи - фотопастки зняли, як олень благородний влаштував "водні процедури" просто посеред лісу.

Навіщо олені купаються в багнюці, як це допомагає їм позбуватися паразитів і чому ці тварини є одними із ключових для балансу лісових екосистем - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.

У Карпатах фотопастки зафіксували дорослого самця оленя благородного (Cervus elaphus), який влаштував собі "водні процедури" у лісовій калюжі.

Відео вдалося отримати на території Ужанського національного природного парку (Закарпатська область) за допомогою фотопасток для наукового моніторингу, встановлених за підтримки Всесвітнього фонду природи WWF-Україна.

На кадрах видно, як велична тварина немов радіє настанню тепла, активно купаючись у багнюці. Така поведінка є цілком природною: "грязьові ванни" допомагають оленям охолодитися та полегшити процес весняного линяння. Крім того, для самців це важливий спосіб маркування території власною запаховою міткою.

Фото: олень в Карпатах влаштував "грязьові ванни" (WWF-Україна, Ужанський НПП)

"Ще одна причина такого купання - боротьба з паразитами. Шерсть оленя є ідеальним місцем для кліщів, мух кровососок та оводів, а бруд стає дієвим засобом захисту. Бруд на тілі утворює щільну кірку, яка перекриває доступ кисню до шкірних паразитів. Окрім механічного захисту, такий шар бруду допомагає заспокоїти шкіру та зняти свербіж після укусів ектопаразитів", - пояснюють фахівці WWF-Україна.

Що відомо про оленя благородного?

Олень благородний (Cervus elaphus) - це один із найбільших і величних представників родини оленевих, що мешкає в лісах України. Його легко впізнати за розлогими гіллястими рогами (у самців) та характерною світлою плямою біля хвоста.

Дорослий самець може важити від 160 до 250 кг, а висота в загривку сягає 120-150 см. Забарвлення оленів змінюється залежно від сезону: влітку воно рудувато-буре, а взимку стає густішим і набуває сіро-бурих відтінків.

Олені линяють навесні, змінюючи густе та темне зимове хутро на легше, руде літнє "вбрання". Цей процес допомагає тваринам регулювати температуру тіла в теплий сезон. Линяння зазвичай починається, коли стає тепліше, і допомагає звірям позбутися зимової "шуби".

Олені є травоїдними тваринами, раціон яких складається з пагонів дерев, чагарників, трави, а також грибів, ягід та букових горішків.

Ці копитні відіграють важливу роль в екосистемі, адже вони не лише впливають на формування лісового підліску, а й є основною кормовою базою для великих хижаків, зокрема вовка.

Нагадування про "сезон тиші"

В Україні щороку з 1 квітня до 15 червня триває "сезон тиші". У цей період більшість мешканців лісу народжують і вигодовують потомство, через що стають особливо вразливими до зовнішніх чинників.

Як пояснюють у WWF-Україна, навіть незначний шум або присутність людини можуть спричинити у тварин сильний стрес, що становить пряму загрозу для життя молодняка: відчувши небезпеку, батьки можуть налякатися і покинути дитинчат, які без їхньої опіки та захисту приречені на загибель.

У зв'язку з цим критично важливо дотримуватися встановлених обмежень: уникати надмірного шуму в лісових масивах, не наближатися до диких тварин та їхнього потомства, а також утримуватися від будь-якої діяльності, що порушує природний спокій.

Зокрема, під забороною перебувають рубка лісу, стрільба, використання піротехніки та проведення автоперегонів. Дотримання цих простих правил є життєво необхідним для збереження біорізноманіття в найбільш вразливий період року.