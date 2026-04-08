Нічний "дитячий садок": фотопастки зняли прогулянку поросят диких кабанів у Карпатах (відео)

Чи знали ви, що дикий кабан може бігти зі швидкістю 50 км/год і є одним із найрозумніших мешканців наших лісів? Нові нічні кадри з Карпат відкривають завісу над соціальним життям цих тварин, де головну роль відіграє "матріархат".

Детальніше про унікальну структуру кабанячих родин, дивовижну користь багнюки для їхньої шкіри та чому присутність цих хижаків є критично важливою для здоров’я українських екосистем - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.

Головне:

Нічна варта: Кабани активні переважно вночі, вдень вони відпочивають у чагарниках або багнюці.

Кабани активні переважно вночі, вдень вони відпочивають у чагарниках або багнюці. Матриархат: Основа родини - самиця з поросятами, дорослі самці приєднуються до груп лише в шлюбний сезон.

Основа родини - самиця з поросятами, дорослі самці приєднуються до груп лише в шлюбний сезон. Сезон тиші: З 1 квітня по 15 червня в лісах заборонено шуміти, проводити рубки та рибалити з човнів.

З 1 квітня по 15 червня в лісах заборонено шуміти, проводити рубки та рибалити з човнів. Безпека: Хоча кабани уникають людей, вони стають агресивними, якщо людина опиняється між самицею та її поросятами.

Хоча кабани уникають людей, вони стають агресивними, якщо людина опиняється між самицею та її поросятами. Швидкість та міць: Вепр може розігнатися до 50 км/год, а ікла самця сягають 25 см у довжину.

Нічні прогулянки диких свиней потрапили на фотопастки, встановлені за підтримки Всесвітнього фонду природи WWF-Україна. На відео, зроблених на території Ужанського національного природного парку на Закарпатті, видно групу маленьких смугастих поросят, які слухняно тримаються череди під наглядом дорослих.

Чому відео нічне?

Дикі кабани (Sus scrofa) - переважно нічні мешканці лісу. Вдень вони зазвичай відпочивають у схованках (густих чагарниках) або улюблених "купальнях" із багнюкою. До речі, купання у багнюці - життєво необхідний догляд за шкірою кабана: вона допомагає тваринам охолоджуватися в спеку та створює захисний шар проти паразитів.

З настанням сутінок кабани активізуються і вирушають на пошуки їжі, долаючи за ніч кілька кілометрів. Дикі кабани - всеїдні тварини. Їхній раціон надзвичайно різноманітний: від рослинної їжі (жолудів, кореневищ, ягід) до дрібної фауни (комах, земноводних, гризунів) і навіть падалі. Завдяки такій невибагливості вони виконують важливу роль "лісових прибиральників".

Самиця з потомством - головні у родині

"Соціальна структура виду базується на сімейних групах: самиця з потомством формує ядро череди. Часто кілька таких родин об’єднуються, утворюючи групи від 6 до 20 особин, а іноді й значно більші стада", - розповідають фахівці WWF-Україна.

Такий сімейний уклад зберігається до початку нового шлюбного сезону. У цей період дорослі самці, які зазвичай тримаються окремо, приєднуються до груп і вступають у боротьбу за самиць. Здебільшого самець контролює 1-3 самиці, хоча іноді ця кількість може сягати й восьми. Після завершення сезону розмноження самці знову залишають групу.

Самиця зазвичай народжує від 4 до 8 поросят, хоча в окремих випадках їх може бути значно більше - до 15.

Смугасте забарвлення поросят - їхній природний камуфляж у лісі.

"Смугасте" нагадування про "сезон тиші"с в Україні

Відео з поросятами в Ужанському НПП - нагадування про вразливість дикої природи навесні і важливість дотримання "сезону тиші". В Україні цей період щорічно триває з 1 квітня до 15 червня.

"Сезон тиші - особливий природозахисний період, коли лісові мешканці - від кабанів і козуль до рідкісних птахів - народжують та вигодовують потомство. У цей час дикі тварини вкрай чутливі до будь-якого турбування з боку людини. У критичних випадках деякі тварини навіть можуть полишати дитинчат напризволяще, що вкрай згубно для виживання молодняка", - підкреслюють у Всесвітньому фонді природи WWF-Україна.

У цей період забороняється будь-яка діяльність, що порушує спокій диких тварин: проведення санітарних рубок лісу, стрільба, вибухові роботи та запуск феєрверків.

Також під забороною використання моторних маломірних суден і проведення будь-яких шумних заходів, зокрема автоперегонів чи ралі. Окремі обмеження стосуються і водойм: заборонено рибальство на нерестовищах та проведення гідротехнічних робіт, а любительський вилов дозволяється виключно однією вудкою або спінінгом із берега.

Штрафи за порушення режиму тиші регламентує ст. 87 Кодексу України про адміністративні правопорушення:

для громадян - від 30 до 50 неоподатковуваних мінімумів (від 510 до 850 грн);

для посадових осіб - від 50 до 70 неоподатковуваних мінімумів (від 850 до 1190 грн).

Топ-7 цікавих фактів про вепрів