Ліс і метал залишаються в Україні: уряд продовжив обмеження експорту на 2026 рік

Ліцензування з нульовими квотами

Рішення передбачає режим ліцензування з нульовими квотами на експорт:

необробленої та паливної деревини;

брухту чорних металів і міді.

Таке обмеження спрямоване на підтримку внутрішньої переробки, створення робочих місць і збереження стратегічної сировини для оборони та відбудови країни.

Металобрухт і внутрішнє виробництво

Металобрухт критично важливий для української металургії та ливарних галузей. Раніше його експорт зростав, часто транзитом до третіх країн, без створення доданої вартості для України. Внутрішнє використання брухту дозволяє виробляти необхідну продукцію та зменшувати викиди СО2.

Деревина та енергетична безпека

За час війни обсяги лісозаготівлі суттєво скоротилися через бойові дії. Деревообробні підприємства стикаються з дефіцитом сировини, а для багатьох сільських громад дрова залишаються ключовим ресурсом для опалення взимку.

Продовження обмежень експорту підтримує українське виробництво, зменшує тиск на довкілля та зміцнює енергетичну безпеку громад.