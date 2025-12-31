Лес и металл остаются в Украине: правительство продлило ограничения экспорта на 2026 год

Лицензирование с нулевыми квотами

Решение предусматривает режим лицензирования с нулевыми квотами на экспорт:

необработанной и топливной древесины;

лома черных металлов и меди.

Такое ограничение направлено на поддержку внутренней переработки, создание рабочих мест и сохранение стратегического сырья для обороны и восстановления страны.

Металлолом и внутреннее производство

Металлолом критически важен для украинской металлургии и литейных отраслей. Ранее его экспорт рос, часто транзитом в третьи страны, без создания добавленной стоимости для Украины. Внутреннее использование лома позволяет производить необходимую продукцию и уменьшать выбросы СО2.

Древесина и энергетическая безопасность

За время войны объемы лесозаготовки существенно сократились из-за боевых действий. Деревообрабатывающие предприятия сталкиваются с дефицитом сырья, а для многих сельских громад дрова остаются ключевым ресурсом для отопления зимой.

Продолжение ограничений экспорта поддерживает украинское производство, уменьшает давление на окружающую среду и укрепляет энергетическую безопасность громад.