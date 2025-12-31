RU

Общество Образование Деньги Изменения

Лес и металл остаются в Украине: правительство продлило ограничения экспорта на 2026 год

Ограничения на экспорт древесины и металлолома будут действовать до конца 2026 года (фото: Getty Images)
Автор: Василина Копытко

Правительство приняло решение продлить ограничения экспорта необработанной древесины и металлолома до конца следующего года. Это позволяет сохранить стратегическое сырье для внутренней переработки и укрепить экономическую и энергетическую безопасность страны.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение премьер-министра Юлии Свириденко в Telegram.

Лицензирование с нулевыми квотами

Решение предусматривает режим лицензирования с нулевыми квотами на экспорт:

  • необработанной и топливной древесины;
  • лома черных металлов и меди.

Такое ограничение направлено на поддержку внутренней переработки, создание рабочих мест и сохранение стратегического сырья для обороны и восстановления страны.

Металлолом и внутреннее производство

Металлолом критически важен для украинской металлургии и литейных отраслей. Ранее его экспорт рос, часто транзитом в третьи страны, без создания добавленной стоимости для Украины. Внутреннее использование лома позволяет производить необходимую продукцию и уменьшать выбросы СО2.

Древесина и энергетическая безопасность

За время войны объемы лесозаготовки существенно сократились из-за боевых действий. Деревообрабатывающие предприятия сталкиваются с дефицитом сырья, а для многих сельских громад дрова остаются ключевым ресурсом для отопления зимой.

Продолжение ограничений экспорта поддерживает украинское производство, уменьшает давление на окружающую среду и укрепляет энергетическую безопасность громад.

Читайте также о том, что экспорт лома черных металлов из Украины за январь-ноябрь 2025 года вырос на 45,3% в годовом измерении, до 380,16 тыс. тонн. Этот объем уже превысил общий показатель отгрузок за весь 2024 год.

Ранее мы писали о том, что экспорт металлолома из Украины усиливает дефицит стратегического сырья и ставит под угрозу стабильность металлургической отрасли.

древесинаэкспорт металлолома