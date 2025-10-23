Експорт металобрухту руйнує ринок і підриває економічну безпеку України, - бізнес

Експорт металобрухту з України посилює дефіцит стратегічної сировини та ставить під загрозу стабільність металургійної галузі. Єдиним дієвим способом стабілізувати ситуацію є адміністративна заборона експорту.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву голови правління компанії "Інтерпайп Втормет" Валентина Макаренка в інтерв’ю агентству "Інтерфакс-Україна".

За його словами, проблема дефіциту брухту загострюється через втрату територій збору, брак техніки та робочої сили.

Металургійні комбінати вже не можуть компенсувати нестачу сировини чавуном, оскільки це стало економічно невигідно через зростання вартості вугілля. Водночас у період декарбонізації саме брухт є ключовою сировиною для виробництва сталі електродуговим способом - найбільш екологічним і конкурентним на європейському ринку.

"Можливо, комусь це здасться неринковим кроком, але сьогодні світ дедалі більше рухається в бік протекціонізму. ЄС також утримує власні ресурси всередині, тому й Україна має діяти рішуче", - наголосив Макаренко.

Він підкреслив, що введення мит або квот не зупинить відтік сировини та створить додаткові корупційні ризики, тоді як повна заборона експорту дозволить швидко стабілізувати ситуацію.

Кожна тонна брухту, вивезена за кордон, позбавляє Україну у п’ять разів більшої валютної виручки, ніж експорт готової металопродукції, а також скорочує надходження від податків і зайнятість у галузі, зазначив Макаренко.

"Питання заборони експорту - це питання виживання української промисловості й держави. Потрібні термінові, можливо непопулярні, але економічно обґрунтовані рішення", - підсумував Макаренко.