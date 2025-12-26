ua en ru
Черговий рекорд: на скільки зріс експорт металобрухту з України у 2025

П'ятниця 26 грудня 2025 12:36
Фото: експорт металобрухту в Україні зріс на 45% (gmk.center)
Автор: Сергій Новіков

Експорт брухту чорних металів з України за січень-листопад 2025 року зріс на 45,3% у річному вимірі, до 380,16 тис. тонн. Цей обсяг уже перевищив загальний показник відвантажень за весь 2024 рік.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані GMK Center.

Основним напрямком експорту залишається Польща: за 11 місяців на польський ринок було поставлено 68,5% від загального обсягу експорту. Це на 38,5% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Україна протягом кількох років намагається обмежити відтік металобрухту для забезпечення сировиною внутрішньої металургії. З 2015 року держава поступово підвищувала експортне мито, і з 2021-го воно становить 180 євро/т.

Однак після 2022 року експорт знову почав зростати, у тому числі – через схеми транзиту українського брухту через країни ЄС: брухт везуть спершу до європейських країн, з якими мита не застосовуються, а вже потім - переправляють до Туреччини та навіть до проросійського анклаву ПМР у Молдові.

Паралельно скорочується заготівля брухту всередині країни - з довоєнних 4-5 млн тонн на рік до 1,2-1,5 млн тонн у 2023-2025 роках. Це посилює дефіцит для вітчизняних металургійних підприємств.

Експорт брухту з України

Нагадаємо, Opendatabot оприлюднив дані, згідно з якими державний бюджет отримав лише 104 гривні з тонни брухту, експортованого з України. Це трохи більше, ніж ціна чашки кави: при тому, що галузь отримала 3,2 млрд грн доходу, вона заплатила лише 4,6 млн грн податків.

Статистика виглядає абсурдно: компанія з 1 працівником експортує 3 тисячі тонн брухту, а вісім трейдерів, які забезпечують 70% експорту, показують лише 22% виручки та сплачують мінімальні зарплати.

Раніше експерти зазначали, що експорт металобрухту з України посилює дефіцит стратегічної сировини та ставить під загрозу стабільність металургійної галузі.

