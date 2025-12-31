ua en ru
Ср, 31 грудня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Суспільство Освіта Гроші Зміни
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Життя » Суспільство

Ліс і метал залишаються в Україні: уряд продовжив обмеження експорту на 2026 рік

Середа 31 грудня 2025 17:36
UA EN RU
Ліс і метал залишаються в Україні: уряд продовжив обмеження експорту на 2026 рік Обмеження на експорт деревини та металобрухту діятимуть до кінця 2026 року (фото: Getty Images)
Автор: Василина Копитко

Уряд ухвалив рішення продовжити обмеження експорту необробленої деревини та металобрухту до кінця наступного року. Це дозволяє зберегти стратегічну сировину для внутрішньої переробки та зміцнити економічну й енергетичну безпеку країни.

Про це пише РБК-Україна із посиланням на повідомлення прем'єр-міністра Юлії Свириденко у Telegram.

Ліцензування з нульовими квотами

Рішення передбачає режим ліцензування з нульовими квотами на експорт:

  • необробленої та паливної деревини;
  • брухту чорних металів і міді.

Таке обмеження спрямоване на підтримку внутрішньої переробки, створення робочих місць і збереження стратегічної сировини для оборони та відбудови країни.

Металобрухт і внутрішнє виробництво

Металобрухт критично важливий для української металургії та ливарних галузей. Раніше його експорт зростав, часто транзитом до третіх країн, без створення доданої вартості для України. Внутрішнє використання брухту дозволяє виробляти необхідну продукцію та зменшувати викиди СО2.

Деревина та енергетична безпека

За час війни обсяги лісозаготівлі суттєво скоротилися через бойові дії. Деревообробні підприємства стикаються з дефіцитом сировини, а для багатьох сільських громад дрова залишаються ключовим ресурсом для опалення взимку.

Продовження обмежень експорту підтримує українське виробництво, зменшує тиск на довкілля та зміцнює енергетичну безпеку громад.

Читайте також про те, що експорт брухту чорних металів з України за січень-листопад 2025 року зріс на 45,3% у річному вимірі, до 380,16 тис. тонн. Цей обсяг уже перевищив загальний показник відвантажень за весь 2024 рік.

Раніше ми писали про те, що експорт металобрухту з України посилює дефіцит стратегічної сировини та ставить під загрозу стабільність металургійної галузі.

Читайте РБК-Україна в Google News
деревина експорт металобрухту
Новини
Замість здоров'я - ракети: РФ витратила на війну 22 річні бюджети медицини
Замість здоров'я - ракети: РФ витратила на війну 22 річні бюджети медицини
Аналітика
Обстріли не схиляють українців до переговорів з Росією: інтерв'ю з соціологом Антиповичем
Мілан Лєлічкерівник рубрик Політика та Світ Обстріли не схиляють українців до переговорів з Росією: інтерв'ю з соціологом Антиповичем