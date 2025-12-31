Лес и металл остаются в Украине: правительство продлило ограничения экспорта на 2026 год
Правительство приняло решение продлить ограничения экспорта необработанной древесины и металлолома до конца следующего года. Это позволяет сохранить стратегическое сырье для внутренней переработки и укрепить экономическую и энергетическую безопасность страны.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение премьер-министра Юлии Свириденко в Telegram.
Лицензирование с нулевыми квотами
Решение предусматривает режим лицензирования с нулевыми квотами на экспорт:
- необработанной и топливной древесины;
- лома черных металлов и меди.
Такое ограничение направлено на поддержку внутренней переработки, создание рабочих мест и сохранение стратегического сырья для обороны и восстановления страны.
Металлолом и внутреннее производство
Металлолом критически важен для украинской металлургии и литейных отраслей. Ранее его экспорт рос, часто транзитом в третьи страны, без создания добавленной стоимости для Украины. Внутреннее использование лома позволяет производить необходимую продукцию и уменьшать выбросы СО2.
Древесина и энергетическая безопасность
За время войны объемы лесозаготовки существенно сократились из-за боевых действий. Деревообрабатывающие предприятия сталкиваются с дефицитом сырья, а для многих сельских громад дрова остаются ключевым ресурсом для отопления зимой.
Продолжение ограничений экспорта поддерживает украинское производство, уменьшает давление на окружающую среду и укрепляет энергетическую безопасность громад.
