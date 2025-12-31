ua en ru
Ср, 31 декабря Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Общество Образование Деньги Изменения
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Общество

Лес и металл остаются в Украине: правительство продлило ограничения экспорта на 2026 год

Среда 31 декабря 2025 17:36
UA EN RU
Лес и металл остаются в Украине: правительство продлило ограничения экспорта на 2026 год Ограничения на экспорт древесины и металлолома будут действовать до конца 2026 года (фото: Getty Images)
Автор: Василина Копытко

Правительство приняло решение продлить ограничения экспорта необработанной древесины и металлолома до конца следующего года. Это позволяет сохранить стратегическое сырье для внутренней переработки и укрепить экономическую и энергетическую безопасность страны.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение премьер-министра Юлии Свириденко в Telegram.

Лицензирование с нулевыми квотами

Решение предусматривает режим лицензирования с нулевыми квотами на экспорт:

  • необработанной и топливной древесины;
  • лома черных металлов и меди.

Такое ограничение направлено на поддержку внутренней переработки, создание рабочих мест и сохранение стратегического сырья для обороны и восстановления страны.

Металлолом и внутреннее производство

Металлолом критически важен для украинской металлургии и литейных отраслей. Ранее его экспорт рос, часто транзитом в третьи страны, без создания добавленной стоимости для Украины. Внутреннее использование лома позволяет производить необходимую продукцию и уменьшать выбросы СО2.

Древесина и энергетическая безопасность

За время войны объемы лесозаготовки существенно сократились из-за боевых действий. Деревообрабатывающие предприятия сталкиваются с дефицитом сырья, а для многих сельских громад дрова остаются ключевым ресурсом для отопления зимой.

Продолжение ограничений экспорта поддерживает украинское производство, уменьшает давление на окружающую среду и укрепляет энергетическую безопасность громад.

Читайте также о том, что экспорт лома черных металлов из Украины за январь-ноябрь 2025 года вырос на 45,3% в годовом измерении, до 380,16 тыс. тонн. Этот объем уже превысил общий показатель отгрузок за весь 2024 год.

Ранее мы писали о том, что экспорт металлолома из Украины усиливает дефицит стратегического сырья и ставит под угрозу стабильность металлургической отрасли.

Читайте РБК-Украина в Google News
древесина экспорт металлолома
Новости
Вместо здоровья - ракеты: РФ потратила на войну 22 годовых бюджета медицины
Вместо здоровья - ракеты: РФ потратила на войну 22 годовых бюджета медицины
Аналитика
Обстрелы не склоняют украинцев к переговорам с Россией: интервью с социологом Антиповичем
Милан Леличруководитель рубрик Политика и Мир Обстрелы не склоняют украинцев к переговорам с Россией: интервью с социологом Антиповичем