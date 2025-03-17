Україна має інші варіації "Нептуна": дальність ураження перевищує 1000 км

Україна активно працює над удосконаленням ракетної програми. За його словами, крилаті ракети "Нептун" уже довели свою ефективність на полі бою, а їхня дальність може сягати понад 1000 км.

Про це у коментарі YouTube-каналу РБК-Україна розповів секретар Комітету Верховної ради з питань національної безпеки, оборони і розвідки Роман Костенко.

"Це хороша новина. Це хороша ракета, я її сам бачив. Вона має великі перспективи", - зазначив Костенко.

Він підкреслив, що крім "довгого Нептуна" та "короткого Нептуна", існують й інші варіації цієї ракети, які або вже застосовуються, або невдовзі будуть використані проти ворога.

Костенко також нагадав, що розробкою "Нептуна" займається КБ "Луч" під керівництвом головного конструктора Олега Коростильова.

"Цей засіб тепер виробляють у різних варіаціях - як протикорабельних, так і наземних, які завдають шкоди ворогу", - додав він.

За його словами, головне завдання зараз - масштабувати виробництво та зробити ці ракети фактором стримування російської агресії.

Що відомо про ракету "Довгий Нептун"

Нагадаємо, ще у грудні 2023 року повідомлялось, що в Україні створюють ракети "довгі Нептуни". Їх розробка була секретною, а на той час тривала робота над модернізацією зенітно-ракетних комплексів "Бук" та С-300.

Варто зауважити, що характеристики "довгих Нептунів" достеменно не відомі. Але у серпні 2023 року повідомлялося, що таких ракет вироблено всього декілька десятків.

Днями ж президент Володимир Зеленський заявив, що ракета "Довгий Нептун" пройшла випробування й успішне бойове застосування.