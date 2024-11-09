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Україна перетнула позначку в 100 ракет власного виробництва, - Зеленський

Субота 09 листопада 2024 19:30
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Україна перетнула позначку в 100 ракет власного виробництва, - Зеленський Фото: президент України Володимир Зеленський (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Україна нарощує власне виробництво озброєння. В цьому році країна перетнула позначку в 100 ракет.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його вечірнє звернення.

"Перша - наше спеціальне виробництво, наші стратегічні галузі, наша зброя. Була доповідь Олександра Камишіна. В цьому році ми змогли вийти на значні результати по кількох напрямах", - сказав президент.

Зеленський уточнив, що мова йде про українську артилерію - зокрема, снаряди та наші гармати. Також це дрони різних видів та для різних завдань, які не лише допомогають фронту захищати позиції та знищувати окупанта, але й завдають ударів по території Росії на все більшу глибину.

"Ми будемо це нарощувати. Ми перетнули позначку перших ста одиниць ракетного озброєння цього року. Тут без деталей, але я хочу подякувати кожному й кожній, хто задіяний у цьому нашому виробництві, хто організовує відповідні процеси. І цей напрямок ми будемо нарощувати", - резюмував глава держави.

Українське виробництво зброї

Нагадаємо, у серпні Зеленський під час заходу до Дня незалежності заявив, що Україна вперше застосувала нову ракету-дрон "Паляниця". Президент конкретизував, що це зброя українського виробництва.

Вже на початку жовтня Зеленський розповів, що Україна створила нову балістичну ракету і вона вже пройшла льотні випробування.

"Пройшла успішно льотні випробування наша нова балістична ракета. Триває успішне застосування ракет "Нептун", виробляється до 20 артилерійських систем "Богдан" щомісяця", - сказав тоді президент.

В листопаді цього місяця директор державного підприємства "Спецтехноекспорт" Олексій Петров повідомив, що вже у 2025 році Україна матиме власні ракети. Він уточнив, що мова йде про крилаті та балістичні.

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