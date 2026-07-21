У липні через нові удари Ірану було поранено близько 100 солдатів США

Починаючи з липня, бойові дії між США та Іраном відновилися. За декілька тижнів обміну ударами вже постраждали близько 100 американських солдатів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CBS News .

Як пише видання, відповідну інформацію мають американські офіційні особи. У той же час ці цифри підтвердив виданню головний спікер Пентагону Шон Парнелл.

За його словами, майже 100 осіб отримали травми різного ступеня тяжкості з 7 липня 2026 року. При цьому 96% з них вже повернулися до виконання службових обов'язків.

"Вони сповнені рішучості повернуться в бій. Переважна більшість отриманих травм - це легкі струси мозку", - додав Парнелл.

Зазначимо, що ці поранення стали через поновлення бойових дій на тлі припинення перемир'я між країнами.

Так, війська США вже більше тижня щодня завдають ударів по іранських цілях, заявляючи, що прагнуть надати атаки Ірану на торгові судна. У відповідь Іран завдає ударів по американських об'єктах в Йорданії, Кувейті, Бахрейні та інших країнах-союзниках США.

Варто також зазначити, що у вихідні Міністерство війни США повідомило про загибель двох американських солдатів на військовій базі в Йорданії. Також там було виявлено невідомі останки на місці зникнення третього солдата США.

Ще один військовий загинув в Іраку, а в результаті "контрольованого підриву боєприпасів, що не розірвалися, збитого іранського безпілотника.