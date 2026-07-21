В июле из-за новых ударов Ирана были ранены около 100 солдат США

Начиная с июля боевые действия между США и Ираном возобновились. За пару недель обмена ударами уже пострадали около 100 американских солдат.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CBS News .

Как пишет издание, соответствующую информацию имеют американские официальные лица. В то же время, эти цифры подтвердил изданию главный спикер Пентагона Шон Парнелл.

По его словам, почти 100 человек "получили травмы различной степени тяжести с 7 июля 2026 года. При этом 96% из них уже вернулись к исполнению служебных обязанностей.

"Они полны решимости вернутся в бой. Подавляющее большинство полученных травм - то легкие сотрясения мозга", - добавил Парнелл.

Отметим, что эти ранения стали по причине возобновления боевых действий на фоне прекращения перемирия между странами.

Так, войска США уже более недели ежедневно наносят удары по иранским целям, заявляя, что стремятся предоставить атаки Ирана на торговые суда. В ответ Иран наносит удары по американским объектам в Иордании, Кувейте, Бахрейне и других странах-союзниках США.

Стоит также отметить, что на выходных Министерство войны США сообщило о гибели двух американских солдат на военной базе в Иордании. Также там были обнаружены неопознанные останки на месте исчезновения третьего солдата США.

Еще один военный погиб в Ираке а результате "контролируемого подрыва неразорвавшихся боеприпасов сбитого иранского беспилотника.