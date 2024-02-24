UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

В Липецьку дрон атакував меткомбінат, виникла масштабна пожежа

Фото: у російському Липецьку прогриміли вибухи і спалахнула пожежа на меткомбінаті (dsns.gov.ua)
Автор: Валерій Савицький

У російському місті Липецьк прогриміла низка вибухів, після чого на території місцевого металургійного комбінату виникла пожежа. Не виключено, що підприємство атакували безпілотники.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на росЗМІ.

Момент вибуху потрапив на відео.

Telegram-канал Mash повідомив про сильну пожежу на території Новолипецького металургійного комбінату (НЛМК).

Зі слів очевидців, перед цим над містом пролунало кілька вибухів, а незадовго до цього місцеві чули звуки безпілотників. Попередньо, по них могла відпрацювати ППО.

Судячи з кадрів, вогонь палає просто на території комбінату. Підприємство виробляє сталь із полімерним покриттям, зокрема для потреб держави.

Губернатор Липецької області Ігор Артамонов повідомив, що в одному з цехів НЛМК сталося загоряння. Вогонь загасили, постраждалих немає. Загроза викиду небезпечних речовин відсутня.

За непідтвердженою спецслужбами інформацією, причиною загоряння стало падіння літального апарату.

Атаки безпілотників у Росії

В ніч на 24 лютого у Курській і Тульській областях РФ працювали сили та засоби протиповітряної оборони через нібито атаку дронів. Повідомлялося про збиття двох БпЛА.

В ніч на 23 лютого губернатор Курської області Роман Старовойт заявив, що регіон був атакований двома "українськими" безпілотниками.

У ніч проти 20 лютого в Брянській області працювали сили та засоби ППО через атаку дрона.

За день до цього влада Брянської області також повідомляла про нібито збиття двох українських безпілотників у небі над регіоном.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Дрони