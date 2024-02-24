В Липецке дрон атаковал меткомбинат, возник масштабный пожар

Момент взрыва попал на видео.

Telegram-канал Mash сообщил о сильном пожаре на территории Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК).

По словам очевидцев, перед этим над городом прозвучало несколько взрывов, а незадолго до этого местные слышали звуки беспилотников. Предварительно, по ним могла отработать ПВО.

Судя по кадрам, огонь пылает прямо на территории комбината. Предприятие производит сталь с полимерным покрытием, в том числе для нужд государства.

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов сообщил, что в одном из цехов НЛМК произошло возгорание. Огонь потушили, пострадавших нет. Угроза выброса опасных веществ отсутствует.

По неподтвержденной спецслужбами информации, причиной возгорания стало падение летательного аппарата.

Новолипецкий комбинат производит как минимум 18% всей стали в России и является ключевым в Группе НЛМК одного из богатейших людей РФ Владимира Лисина (около 80% всей продукции).

Комбинат поставляет сталь, сплавы и прокат предприятиям российской оборонки, на которых производят баллистические и крылатые ракеты. Это одно из ключевых предприятий стратегической промышленности.

Атаки беспилотников в России

В ночь на 24 февраля в Курской и Тульской областях РФ работали силы и средства противовоздушной обороны из-за якобы атаки дронов. Сообщалось о сбитии двух БпЛА.

В ночь на 23 февраля губернатор Курской области Роман Старовойт заявил, что регион был атакован двумя "украинскими" беспилотниками.

В ночь на 20 февраля в Брянской области работали силы и средства ПВО из-за атаки дрона.

За день до этого власти Брянской области также сообщали о якобы сбитии двух украинских беспилотников в небе над регионом.

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