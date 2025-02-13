У Липецькій області заявили про "масовану" атаку дронів, пролунала серія вибухів

Російський чиновник заявляв після другої години ночі про запровадження на території усієї Липецької області режиму повітряної небезпеки.

Пізніше він оголосив про загрозу атаки БПЛА у Липецьку та муніципальному окрузі, а також у місті Єлець та Єлецькому районі, а ще у місті Грязі та Грязінському районі.

Також липецький губернатор просив "не публікувати фото та відео про роботу ППО, наслідки атак безпілотників або їх прольотів".

"Увага! Регіон зазнав масованого нальоту БПЛА. Йде робота ППО та засобів придушення", - написав він у соцмережі згодом.

Зауважимо, в липецьких пабліках писали про звуки вибухів, які було чути в області. Зокрема, Telegram-канал Mash розповів із посиланням на жителів Липецька, що в промисловій частині цього міста було 12 вибухів.

На велику кількість "хлопків та дзижчання" на тлі дронової атаки скаржилися й мешканці міста Єлець.

Додамо, в мережі озвучують припущення, що ціллю дронової атаки у Липецьку може бути тракторний завод.

Оновлено: у Липецьку з'явилися проблеми зі світлом

Пізніше губернатор Артамонов розповів, що у низці районів міста Липецьк зникло світло на тлі атаки БПЛА.

"На даний момент енергетики ведуть перепідключення споживачів", - написав чиновник у своєму Telegram.

Згодом губернатор розповів, що "оперативні служби перевіряють інформацію про падіння уламків БПЛА у Липецьку та Липецькому МО".

Вибухи в Липецькій області через удари дронів

Нагадаємо, у цьому російському регіоні далеко не вперше заявляють про повітряні атаки, які супроводжувалися вибухами та пожежами на різних об'єктах.

Так, наприклад, 23 січня у Липецькій області також було "голосно" під час дронових ударів по кількох російських регіонах. Російська сторона звітувала про роботу ППО та збиття тоді 2 БПЛА у Липецькій області.

У серпні минулого року в Росії також заявили про масований удар дронів по Липецьку, де були вибухи та сталася пожежа на військовому аеродромі.

Перед тим, 17 червня, російська сторона заявляла про атаку безпілотників на заводи в Липецьку, зокрема на удар по тракторному заводу й Новолипецькому металургійному комбінату.

Також нагадаємо, що у квітні також у РФ скаржилися на удар безпілотників по Липецьку.