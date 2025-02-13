В Липецкой области заявили о "массированной" атаке дронов, прозвучала серия взрывов

Российский чиновник заявлял после двух часов ночи о введении на территории всей Липецкой области режима воздушной опасности.

Позже он объявил об угрозе атаки БПЛА в Липецке и муниципальном округе, а также в городе Елец и Елецком районе, а еще в городе Грязи и Грязинском районе.

Также липецкий губернатор просил "не публиковать фото и видео о работе ПВО, последствиях атак беспилотников или их пролетов".

"Внимание! Регион подвергся массированному налету БПЛА. Идет работа ПВО и средств подавления", - написал он в соцсети позже.

Отметим, в липецких пабликах писали о звуках взрывов, которые были слышны в области. В частности, Telegram-канал Mash рассказал со ссылкой на жителей Липецка, что в промышленной части этого города было 12 взрывов.

На большое количество "хлопков и жужжания" на фоне дроновой атаки жаловались и жители города Елец.

Добавим, в сети озвучивают предположение, что целью дроновой атаки в Липецке может быть тракторный завод.

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Позже губернатор Артамонов рассказал, что в ряде районов города Липецк пропал свет на фоне атаки БПЛА.

"На данный момент энергетики ведут переподключение потребителей", - написал чиновник в своем Telegram.

Затем губернатор рассказал, что "оперативные службы проверяют информацию о падении обломков БПЛА в Липецком и Липецком МО".

Взрывы в Липецкой области из-за ударов дронов

Напомним, в этом российском регионе далеко не впервые заявляют о воздушных атаках, которые сопровождались взрывами и пожарами на различных объектах.

Так, например, 23 января в Липецкой области также было "громко" во время дроновых ударов по нескольким российским регионам. Российская сторона отчитывалась о работе ПВО и сбитии тогда 2 БПЛА в Липецкой области.

В августе прошлого года в России также заявили о массированном ударе дронов по Липецку, где были взрывы и произошел пожар на военном аэродроме.

Перед этим, 17 июня, российская сторона заявляла об атаке беспилотников на заводы в Липецке, в частности об ударе по тракторному заводу и Новолипецкому металлургическому комбинату.

Также напомним, что в апреле также в РФ жаловались на удар беспилотников по Липецку.