У Росії заявили про масований удар дронів по Липецьку, вибухи та пожежу на аеродромі
Російське місто Липецьк цієї ночі, 9 липня, зазнало атаки із застосуванням безпілотників. В регіоні працюють сили та засоби протиповітряної оборони.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на губернатора Липецької області Ігоря Артамонова.
Російський чиновник заявляв про запровадження в області "режиму повітряної небезпеки" ще близько 01:46.
Пізніше було оголошено про загрозу атаки дронів на території як самого Липецька, так і області.
Вже о 03:14 губернатор поскаржився на "масовану атаку" безпілотників, та заявив про роботу ППО.
"Увага! Липецьк зазнав масованої атаки БПЛА. Працюють ППО", написав він у своєму Telegram.
Між тим в мережі з'явилося відео про начебто цю повітряну атаку. Воно було знято у місті Липецьк.
Як пише Telegram-канал Mash, у Липецьку пролунали "від 3 до 10" вибухів та були спалахи у небі.
Також російські пропагандистські медів традиційно кажуть про "відбиття атаки" силами ППО.
Пізніше місцевий губернатор заявляє, що сталася "детонація вибухонебезпечних об'єктів далеко від цивільних будівель", й на місці працюють екстрені служби.
За його словами, внаслідок падіння БПЛА "пошкоджено об'єкт енергетичної інфраструктури", і є "порушення електропостачання".
"Фахівці розпочали відновлювальні роботи. Загроза атаки БПЛА зберігається. Працюють ППО та засоби придушення", - написав липецький губернатор.
Варто додати, що російські медіа пишуть про пожежу на військовому аеродромі у Липецькій області після серії вибухів внаслідок атаки безпілотників.
Раніше повідомлялося, що 17 червня російська сторона заявляла про атаку безпілотників на заводи в Липецьку, зокрема на удар по тракторному заводу й Новолипецький металургійний комбінат.
Також нагадаємо, що у квітні також у РФ скаржилися на удар безпілотників по Липецьку.
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