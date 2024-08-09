У Росії заявили про масований удар дронів по Липецьку, вибухи та пожежу на аеродромі

Російське місто Липецьк цієї ночі, 9 липня, зазнало атаки із застосуванням безпілотників. В регіоні працюють сили та засоби протиповітряної оборони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на губернатора Липецької області Ігоря Артамонова .

Російський чиновник заявляв про запровадження в області "режиму повітряної небезпеки" ще близько 01:46.

Пізніше було оголошено про загрозу атаки дронів на території як самого Липецька, так і області.

Вже о 03:14 губернатор поскаржився на "масовану атаку" безпілотників, та заявив про роботу ППО.

"Увага! Липецьк зазнав масованої атаки БПЛА. Працюють ППО", написав він у своєму Telegram.

Між тим в мережі з'явилося відео про начебто цю повітряну атаку. Воно було знято у місті Липецьк.

Як пише Telegram-канал Mash, у Липецьку пролунали "від 3 до 10" вибухів та були спалахи у небі.

Також російські пропагандистські медів традиційно кажуть про "відбиття атаки" силами ППО.

Пізніше місцевий губернатор заявляє, що сталася "детонація вибухонебезпечних об'єктів далеко від цивільних будівель", й на місці працюють екстрені служби.

За його словами, внаслідок падіння БПЛА "пошкоджено об'єкт енергетичної інфраструктури", і є "порушення електропостачання".

"Фахівці розпочали відновлювальні роботи. Загроза атаки БПЛА зберігається. Працюють ППО та засоби придушення", - написав липецький губернатор.

Варто додати, що російські медіа пишуть про пожежу на військовому аеродромі у Липецькій області після серії вибухів внаслідок атаки безпілотників.