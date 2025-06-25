ua en ru
Ср, 25 июня Новини Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Июль начнется с жары? Что на самом деле будет с погодой в Украине в ближайшее время

Среда 25 июня 2025 13:40
UA EN RU
Июль начнется с жары? Что на самом деле будет с погодой в Украине в ближайшее время Погода в Украине в последнее время переменчива, однако и жара летом нравится не всем (фото: Getty Images)
Автор: Ирина Костенко

В сети распространяется информация, будто уже в ближайшие дни Украину может "накрыть" жара с дневной температурой воздуха едва ли не до +37 градусов по Цельсию. Однако стоит ли этому верить?

Подробнее о том, какой на самом деле погоды ждать украинцам в ближайшее время, на выходных, а также в течение следующей недели - в начале июля 2025 года, рассказала в комментарии РБК-Украина синоптик Украинского гидрометеорологического центра Наталья Птуха.

Что будет с погодой в ближайшее время и на выходных

По словам эксперта, до конца этой недели в Украине будут сохраняться "колебания" - как температуры, так и осадков, и влажности.

"То есть более такой умеренный режим погоды. Умеренно тепло", - уточнила синоптик.

Она сообщила, что немного более высокие значения температуры могут быть:

  • местами в западных областях;
  • местами в южных областях.

"Потому, что там уже начинает влиять на погоду поле повышенного давления. Но все равно колебания еще будут", - объяснила Птуха.

Она напомнила, что на погоду в Украине продолжают влиять атмосферные фронты.

"Будет проходить и атмосферный фронт. В четверг (26 июня, - Ред.) он отойдет, скажем так, больше на восточные области... может повлиять. А в пятницу (27 июня, - Ред.) новый атмосферный фронт с запада будет уже влиять на западные области и дальше продвигаться по территории Украины", - поделилась синоптик.

В субботу, 28 июня, погода ожидается "с прохладными значениями температуры".

"Определенное снижение. Потому что, опять же, будет больше облачности и осадков", - отметила представительница УкрГМЦ.

Температура воздуха при этом ожидается:

  • ночью - около 12-18°C;
  • днем - около 19-25°C;
  • на юге и Закарпатье - немного теплее - 22-28°C.

"То есть снижение, но не существенное. Поскольку сейчас там 21-26°C в большинстве областей. Во время того, как будут осадки в определенных регионах - еще будем уточнять - возможно будут показатели немного ниже (в некоторых областях)", - рассказала эксперт.

Между тем ночная температура воздуха - как сейчас, так и на выходных - сильно меняться не будет (будет держаться в пределах 12-18°C).

"Поскольку воздушная масса в целом сейчас сильно также не меняется. И ночью, если будет больше облачности, то, наоборот, по температурному фону будет меньше амплитуда. То есть каких-то более низких значений мы не ожидаем", - объяснила Птуха.

Согласно ее информации, атмосферные фронты будут отходить "начиная с воскресенья", 29 июня.

"Будет повышаться атмосферное давление и устанавливаться антициклональный характер погоды практически над всей территорией Европы", - добавила эксперт.

Какой погоды ждать на следующей неделе - в начале июля

Птуха рассказала, что уже со следующей недели - "практически всю рабочую неделю" - на погоду в Украине будет влиять антициклон.

"Это означает, что погода у нас будет без осадков, больше солнечных прояснений и повышение температурных показателей", - объяснила она.

В начале июля значения температуры местами - на юге и востоке страны - уже могут достигать 30 градусов по Цельсию и более.

"Начиная с середины недели - возможно где-то до 33°C может быть... Будем уточнять, потому что эти данные еще, скажем так, будут публиковаться", - отметила представительница УкрГМЦ.

Между тем на остальной территории Украины дневные температуры ожидаются до 30°C.

"То есть где-то 25-30°C, скажем так, по большей территории Украины - запад, север, центр", - уточнила синоптик.

Ночью температура воздуха ожидается при этом в пределах 15-20°C.

В завершение Птуха сообщила, что таких высоких температурных значений, о которых сейчас пишут некоторые паблики в социальных сетях (прогнозируя "жару"), в Укргиродметцентре не ожидают.

"По крайней мере пока", - подытожила специалист.

Напомним, в прошлом году лето в Украине установило немало температурных рекордов и выдалось непростым для тех людей, которые тяжело переносят жару.

Учитывая это мы рассказывали, стоит ли ждать чего-то подобного в 2025 году.

Читайте также, как можно "записать" солнце - как специалисты в Украине фиксируют продолжительность солнечного сияния.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канал РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Погода в Украине Гидрометцентр Погода в Киеве
Новости
Зеленский сегодня встретится с Трампом и не только: программа визита на саммит НАТО
Зеленский сегодня встретится с Трампом и не только: программа визита на саммит НАТО
Аналитика
НАТО под давлением Трампа: спасут ли 5% Альянс и поддержку Украины
Дмитрий Левицкийкорреспондент РБК-Украина НАТО под давлением Трампа: спасут ли 5% Альянс и поддержку Украины