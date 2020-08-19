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Лион - Бавария: где смотреть матч 1/2 финала Лиги чемпионов

Лиссабон, Среда 19 августа 2020 17:06
Лион - Бавария: где смотреть матч 1/2 финала Лиги чемпионов
Фото: "Лион" - "Бавария" (twitter.com/fcbayernen)
Автор: Вера Олейник

Победитель пары в решающем матче сыграет с ПСЖ

"Лион" и "Бавария" поспорят за путевку в финал Лиги чемпионов. Букмекеры считают, что победу в матче будут праздновать мюнхенцы.

19 августа 22:00
Лиссабон, стадион "Жозе Алваладе"

Встреча состоится в среду, 19 августа, при пустых трибунах стадиона "Жозе Альваладе" в Лиссабоне. Старт трансляции - в 22:00 по киевскому времени.

Матч в прямом эфире покажет телеканал "Футбол 2".

"Лион" возвращается на стадион, на котором в четвертьфинале обыграл "Манчестер Сити" (3:1). А вот для "Баварии" это первый матч на "Жозе Алваладе" с сезона 2008/09, когда мюнхенцы здесь разгромили "Спортинг" в 1/8 финала. Немцы на предыдущей стадии нынешнего розыгрыша турнира разгромили "Барселону" со счетом 8:2.

Из-за пандемии коронавируса четвертьфиналы и полуфиналы этой Лиги чемпионов проходят в конце лета в формате одного матча в Лиссабоне. Финал запланирован на 23 августа и состоится при пустых трибунах.

Напомним, накануне определился первый финалист Лиги чемпионов. Им стал французский "Пари Сен-Жермен", который в первом полуфинале одолел немецкий "Лейпциг" и впервые вышел в финал самого престижного европейского кубкового турнира.

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