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"Лион" обыграл "Манчестер Сити" и вышел в полуфинал Лиги чемпионов

Лиссабон, Воскресенье 16 августа 2020 00:16
"Лион" обыграл "Манчестер Сити" и вышел в полуфинал Лиги чемпионов
Фото: "Манчестер Сити" - "Лион" (twitter.com/ManCity)
Автор: Вера Олейник

В полуфинале турнира французы сыграют с "Баварией"

Французский "Лион" одержал победу над "Манчестер Сити" в матче 1/4 финала Лиги чемпионов. Встреча на стадионе "Жозе Алваладе" в Лиссабоне завершилась со счетом 3:1.

Французская команда открыла счет на 24 минуте втсречи, голом отметился Максвелл Корне. На 69 минуте хавбек "Сити" Кевин Де Брейне сравнял счет. Затем на 79 минуте Мусса Дембеле вывел "Лион" вперед, а на 87 оформил дублть.

Украинский защитник "Ман Сити" Александр Зинченко провел весь поединок на скамейке запасных.

В полуфинале "Лион" сыграет с мюнхенской "Баварией", которая накануне уничтожила каталонскую "Барселону" со счетом 8:2. В другом полуфинале встретятся "РБ Лейпциг" и ПСЖ.

Напомним, из-за пандемии коронавируса Лигу чемпионов сезона 2019/2020 доигрывают в формате "финала восьми", которая предполагает проведение одного матча между двумя командами на каждой стадии плей-офф.

Поединки проходят в августе на нейтральных полях в Лиссабоне без болельщиков на трибунах.

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