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Лион - Бавария: прогноз на выход команд в финал Лиги чемпионов

Лиссабон, Среда 19 августа 2020 15:09
Лион - Бавария: прогноз на выход команд в финал Лиги чемпионов
Фото: ПСЖ фаворит в матче с "РБ Лейпциг" за выход в финал ЛЧ (twitter.com/OL)
Автор: Вера Олейник

Специалисты считают фаворитом немецкий клуб

"Лион" и "Бавария" разыграют вторую путевку в финал Лиги чемпионов. Трансляция начнется в 22:00, а смотреть матч можно на телеканале "Футбол 2".

19 августа 22:00
Лиссабон, стадион "Жозе Алваладе"

Букмекеры считают клуб из Мюнхена фаворитом встречи. На победу "Баварии" в основное время можно сделать ставку с котировкой 1,22, тогда как коэффициент на успех "Лиона" составляет 11,0. Ничейный результат оценивается в 7,00.

Что касается котировок на выход в финал Лиги чемпионов, то здесь также преимущество на стороне команды Флика - 1,08 против 7,00.

Французский клуб в четвертьфинале обыграл "Манчестер Сити" (3:1), а до этого справился с "Ювентусом". Немцы на предыдущей стадии разгромили "Барселону" со счетом 8:2, а в 1/8 финала были сильнее "Челси".

Напомним, накануне определился первый финалист Лиги чемпионов. Им стал французский "Пари Сен-Жермен", который в первом полуфинале одолел немецкий "Лейпциг" и впервые вышел в финал самого престижного европейского кубкового турнира.

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