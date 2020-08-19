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Ліон - Баварія: де дивитися матч 1/2 фіналу Ліги чемпіонів

Лісабон, Середа 19 серпня 2020 17:06
Ліон - Баварія: де дивитися матч 1/2 фіналу Ліги чемпіонів
Фото: "Ліон" - "Баварія" (twitter.com/fcbayernen)
Автор: Вера Олейник

Переможець пари у вирішальному матчі зіграє з ПСЖ

"Ліон" і "Баварія" посперечаються за путівку у фінал Ліги чемпіонів. Букмекери вважають, що перемогу в матчі будуть святкувати мюнхенці.

19 серпня 22:00
Лісабон, стадіон "Жозе Алваладе"

Зустріч відбудеться у середу, 19 серпня, при порожніх трибунах стадіону "Жозе Альваладе" в Лісабоні. Старт трансляції - о 22:00 за київським часом.

Матч у прямому ефірі покаже телеканал "Футбол 2".

"Ліон" повертається на стадіон, на якому у чвертьфіналі обіграв "Манчестер Сіті" (3:1). А ось для "Баварії" це перший матч на "Жозе Алваладе" з сезону 2008/09, коли мюнхенці розгромили тут "Спортинг" в 1/8 фіналу. Німці на попередній стадії нинішнього розіграшу турніру розгромили "Барселону" з рахунком 8:2.

Через пандемію коронавірусу чвертьфінали і півфінали цієї Ліги чемпіонів проходять наприкінці літа в форматі одного матчу в Лісабоні. Фінал запланований на 23 серпня відбудеться при порожніх трибунах.

Нагадаємо, напередодні визначився перший фіналіст Ліги чемпіонів. Ним став французький "Парі Сен-Жермен", який у першому півфіналі здолав німецький "Лейпциг" і вперше вийшов у фінал найпрестижнішого європейського кубкового турніру.

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