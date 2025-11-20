UA

Суспільство Освіта Гроші Зміни

Коли у Києві почнуть продавати ялинки: названо дату

Де в Києві продаватимуть ялинки (фото: Freepik)
Автор: Василина Копитко

З 4 грудня у Києві стартує продаж новорічних ялинок. Працюватиме 141 офіційна локація, де підприємці можуть реалізовувати ялинки з плантацій лісництв - безпечні, сертифіковані та легальні.

Про це пише РБК-Україна із посиланням на повідомлення Департаменту промисловості та розвитку підприємництва КМДА у Facebook.

У Києві працюватиме 141 новорічний ярмарок

"Попри складні часи, Київ готується створити святковий настрій для містян та гостей столиці - і запрошує підприємців стати частиною цієї традиції", - йдеться у публікації.

Ключові дати:

  • 1-3 грудня - монтаж ялинкових майданчиків;
  • 4 - 31 грудня - початок роботи ярмарків та старт продажів.

Участь в офіційних ярмарках надає можливість працювати законно та прозоро, підтримувати розвиток столиці через сплачені податки, отримати довіру покупців, які обирають сертифіковані ялинки. А також зробить зимовий сезон стабільним для малого та середнього бізнесу.

Організатори ярмарків, які приймають заявки від підприємців:

  • КП "Світоч "м. Києва - 067 710 07 55
  • КП "Київська спадщина" - 099 756 20 17
  • КП "Житній ринок"

Повний перелік офіційних локацій у всіх районах Києва

Голосіївський район:

  • перетин вулиць Володимиро-Либідської та Антоновича
  • перетин вулиць Володимиро-Либідської та Антоновича
  • вул. Степана Рудницького, 6А
  • вул. Васильківська, 8
  • пров. Руслана Лужевського, 1 (локація 1)
  • пров. Руслана Лужевського, 1 (локація 2)
  • вул. Лятошинського, 14 (біля ринкового комплексу Теремки-2)
  • просп. Академіка Глушкова, 16-16/7
  • просп. Академіка Глушкова, 31А
  • вул. Метрологічна, 19
  • вул. Академіка Заболотного, 48А (навпроти торговельного майданчика "Феофаніївський")
  • вул. Феодосіївська, Дніпровське шосе
  • вул. Кільцева дорога, 1 (заїзд до ТЦ "Республіка")

Дарницький район:

  • вул. Архітектора Вербицького, 16
  • вул. Братства тарасівців, 9
  • вул. Єлизавети Чавдар, 1
  • вул. Єлизавети Чавдар, 13
  • вул. Здолбунівська, 2
  • вул. Михайла Драгоманова, 14
  • вул. Олени Пчілки, 2
  • перетин вулиць Тростянецької та Архітектора Вербицького (біля вул. Тростянецької)
  • вул. Срібнокільська, 13
  • вул. Ялтинська, 5А
  • вул. Ялтинська, 5Б
  • перетин вулиць Ревуцького та Вишняківської
  • вул. Олександра Мишуги, 2
  • перетин вул. Анни Ахматової та просп. Петра Григоренка
  • перетин вулиць Урлівської та Анни Ахматової
  • просп. Петра Григоренка, 26
  • просп. Петра Григоренка, 41-43
  • вул. Срібнокільська, 5Б (з’їзд з просп. Петра Григоренка на просп. Миколи Бажана - станція метро "Позняки")
  • Дніпровська набережна,17А (біля ТЦ «Новус»)
  • вул. Олександра Мішуги, 4
  • вул. Зарічна, 1
  • мкр.Бортничі (перетин вулиць Світлої та Автопаркової)
  • вул. Здолбунівська, 17

Деснянський район:

  • вул. Рональда Рейгана, 4
  • вул. Рональда Рейгана, 8
  • просп. Червоної Калини, 15
  • просп. Червоної Калини, 26
  • просп. Червоної Калини, 44
  • просп. Червоної Калини, 60/10
  • просп. Червоної Калини, 95-97
  • вул. Героїв Енергетиків, 2
  • вул. Героїв Енергетиків, 4
  • вул. Героїв Енергетиків, 5
  • вул. Героїв Енергетиків, 6
  • вул. Мілютенка, 34 (розподільча смуга)
  • станція метро "Лісова" (вул. Гетьмана Павла Полуботка, 88/3)
  • станція метро "Чернігівська"

Дніпровський район:

  • бульв. Ігоря Шамо, 2/7
  • вул. Андрія Малишка, 4А
  • вул. Івана Миколайчука, 9
  • вул. Миропільська, 25
  • вул. Райдужна, 4
  • вул. Юрія Шумського, 1
  • просп. Павла Тичини, 7
  • просп. Соборності, 2/1
  • перетин вул. Ентузіастів, 37 та бульв. Ігоря Шамо
  • перетин вулиць Сулеймана Стальського та Остафія Дашкевича
  • вул. Регенераторна, 4
  • вул. Андрія Малишка (навпроти ТЦ "Дитячий світ")
  • перетин вулиць Івана Микитенка та Остафія Дашкевича

Оболонський район:

  • вул. Дніпроводська, 1
  • площа Петропавлівська, 2
  • просп. Володимира Івасюка, 27Б
  • просп. Володимира Івасюка, 46
  • вул. Ярослава Івашкевича, 6/8А
  • просп. Оболонський, 1Б
  • просп. Оболонський, 52А
  • просп. Оболонський, 45/28
  • вул. Полярна, 8Б
  • вул. Героїв Дніпра, 29В
  • вул. Героїв Дніпра, 30
  • вул. Героїв Дніпра, 32
  • вул. Героїв Дніпра, 41
  • вул. Йорданська, 17
  • вул. Героїв полку "АЗОВ", 3
  • вул. Героїв полку "АЗОВ", 12
  • вул. Героїв полку "АЗОВ", 34
  • вул. Олександра Архипенка, 6А
  • площа Оболонська, 6
  • просп. Литовський, 2
  • просп. Маршала Рокоссовського, ¾
  • просп. Степана Бандери, 15А (на території парковки гіпермаркету "АШАН Почайна")

Печерський район:

  • бульв. Миколи Міхновського, 25
  • бульв. Миколи Міхновського, 30/1
  • вул. Велика Васильківська, 107
  • вул. Шота Руставелі, 16 (в межах території закладу "МІЛК БАР")

Подільський район:

  • вул. Верхній Вал, 16 (локація № 1)
  • вул. Верхній Вал, 16 (локація № 2)
  • вул. Верхній Вал, 16 (локація № 3)
  • перетин вулиць Верхній Вал та Житньоторзької (локація № 4)
  • вул. Світлицького, 30/20 (локація 1)
  • вул. Світлицького, 30/20 (біля магазину "Єва", локація 2)
  • просп. Європейського Союзу, 58 (ТЦ «Орнамент»)
  • просп. Європейського Союзу, 80
  • вул.Межигірська, 56/63А (біля тенісних кортів)
  • просп.Свободи, 28
  • просп.Василя Порика, 13 (на місці демонтованих МАФів)
  • вул. Кирилівська, 125 (на місці демонтованих МАФів)
  • перетин вулиць Петропавлівської та Кирилівської, 111 (на місці демонтованих МАФів)

Святошинський район:

  • бульв. Миколи Руденка, 13
  • бульв. Миколи Руденка, 14
  • бульв. Миколи Руденка, 15
  • вул. Василя Кучера, 5
  • вул. Симиренка, 10
  • вул. Симиренка, 17
  • вул. Зодчих, 46
  • вул. Зодчих, 62
  • вул. Зодчих, 68/2
  • вул. Тулузи, 2/58
  • вул. Якуба Коласа, 23
  • вул. Ірпінська, 76-80
  • вул. Підлісна, 1
  • вул. Академіка Булаховського, 30
  • вул. Академіка Єфремова, 8 (розподільча смуга)
  • вул. Леся Курбаса 16А (біля зупинки 3-го трамваю)

Солом’янський район:

  • бульв. Чоколівський, 19-21
  • бульв. Чоколівський, 20
  • бульв. Чоколівський, 1
  • просп. Повітряних Сил, 18/2
  • вул. Солом’янська, 33
  • вул. Академіка Шалімова, 37
  • просп. Відрадний, 15/45
  • вул. Борщагівська, 154А (біля ТЦ «Аркадія»)
  • просп. Любомира Гузара, 48 (з боку під’їзду до мосту)
  • просп. Берестейський, 47 (біля стоянки транспортних засобів)
  • просп. Валерія Лобановського, 4А (біля підземного переходу)
  • вул. Волинська, 53

Шевченківський район:

  • вул. Юрія Іллєнка, 1
  • вул. Данила Щербаківського, 56
  • перетин вулиць Ігоря Турчина та Мрії
  • вул. Парково-Сирецька, 10
  • вул. Ольжича, 14
  • вул. Олени Теліги, 31/1
  • вул. Щусєва, 5
  • перетин вулиць Олени Теліги та Щусєва
  • вул. Дорогожицька, 13/14

Читайте також про те, чому тепер головну ялинку країни у Києві встановлюють 6 грудня, а не 19-го.

Раніше ми писали про те, скільки коштували "живі" ялинки до зимових свят у 2024 році.

