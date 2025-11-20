Когда в Киеве начнут продавать елки: названа дата

С 4 декабря в Киеве стартует продажа новогодних елок. Будет работать 141 официальная локация, где предприниматели могут реализовывать елки с плантаций лесничеств - безопасные, сертифицированные и легальные.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение Департамента промышленности и развития предпринимательства КГГА в Facebook.
"Несмотря на сложные времена, Киев готовится создать праздничное настроение для горожан и гостей столицы - и приглашает предпринимателей стать частью этой традиции", - говорится в публикации.
Ключевые даты:
Участие в официальных ярмарках дает возможность работать законно и прозрачно, поддерживать развитие столицы через уплаченные налоги, получить доверие покупателей, которые выбирают сертифицированные елки. А также сделает зимний сезон стабильным для малого и среднего бизнеса.
Организаторы ярмарок, которые принимают заявки от предпринимателей:
Голосеевский район:
Дарницкий район:
Деснянский район:
Днепровский район:
Оболонский район:
Печерский район:
Подольский район:
Святошинский район:
Соломенский район:
Шевченковский район:
