Общество Образование Деньги Изменения

Когда в Киеве начнут продавать елки: названа дата

Где в Киеве будут продавать елки (фото: Freepik)
Автор: Василина Копытко

С 4 декабря в Киеве стартует продажа новогодних елок. Будет работать 141 официальная локация, где предприниматели могут реализовывать елки с плантаций лесничеств - безопасные, сертифицированные и легальные.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение Департамента промышленности и развития предпринимательства КГГА в Facebook.

В Киеве будет работать 141 новогодняя ярмарка

"Несмотря на сложные времена, Киев готовится создать праздничное настроение для горожан и гостей столицы - и приглашает предпринимателей стать частью этой традиции", - говорится в публикации.

Ключевые даты:

  • 1-3 декабря - монтаж елочных площадок;
  • 4 - 31 декабря - начало работы ярмарок и старт продаж.

Участие в официальных ярмарках дает возможность работать законно и прозрачно, поддерживать развитие столицы через уплаченные налоги, получить доверие покупателей, которые выбирают сертифицированные елки. А также сделает зимний сезон стабильным для малого и среднего бизнеса.

Организаторы ярмарок, которые принимают заявки от предпринимателей:

  • КП "Свиточ" г. Киева - 067 710 07 55
  • КП "Киевское наследие" - 099 756 20 17
  • КП "Житний рынок"

Полный перечень официальных локаций во всех районах Киева

Голосеевский район:

  • пересечение улиц Владимиро-Лыбедской и Антоновича
  • пересечение улиц Владимиро-Лыбедской и Антоновича
  • ул. Степана Рудницкого, 6А
  • ул. Васильковская, 8
  • переулок Руслана Лужевского, 1 (локация 1)
  • переулок Руслана Лужевского, 1 (локация 2)
  • ул. Лятошинского, 14 (возле рыночного комплекса Теремки-2)
  • просп. Академика Глушкова, 16-16/7
  • просп. Академика Глушкова, 31А
  • ул. Метрологическая, 19
  • ул. Академика Заболотного, 48А (напротив торговой площадки "Феофаниевский")
  • ул. Феодосиевская, Днепровское шоссе
  • ул. Кольцевая дорога, 1 (заезд к ТЦ "Республика")

Дарницкий район:

  • ул. Архитектора Вербицкого, 16
  • ул. Братства тарасовцев, 9
  • ул. Елизаветы Чавдар, 1
  • ул. Елизаветы Чавдар, 13
  • ул. Здолбуновская, 2
  • ул. Михаила Драгоманова, 14
  • ул. Елены Пчилки, 2
  • пересечение улиц Тростянецкой и Архитектора Вербицкого (возле ул. Тростянецкой)
  • ул. Срибнокильская, 13
  • ул. Ялтинская, 5А
  • ул. Ялтинская, 5Б
  • пересечение улиц Ревуцкого и Вишняковской
  • ул. Александра Мишуги, 2
  • пересечение ул. Анны Ахматовой и просп. Петра Григоренко
  • пересечение улиц Урловской и Анны Ахматовой
  • просп. Петра Григоренко, 26
  • просп. Петра Григоренко, 41-43
  • ул. Срибнокильская, 5Б (съезд с просп. Петра Григоренко на просп. Николая Бажана - станция метро "Позняки")
  • Днепровская набережная, 17А (возле ТЦ "Новус")
  • ул. Александра Мишуги, 4
  • ул. Заречная, 1
  • мкр.Бортничи (пересечение улиц Светлой и Автопарковой)
  • ул. Здолбуновская, 17

Деснянский район:

  • ул. Рональда Рейгана, 4
  • ул. Рональда Рейгана, 8
  • просп. Красной Калины, 15
  • просп. Красной Калины, 26
  • просп. Красной Калины, 44
  • просп. Красной Калины, 60/10
  • просп. Красной Калины, 95-97
  • ул. Героев Энергетиков, 2
  • ул. Героев Энергетиков, 4
  • ул. Героев Энергетиков, 5
  • ул. Героев Энергетиков, 6
  • ул. Милютенко, 34 (распределительная полоса)
  • станция метро "Лесная" (ул. Гетмана Павла Полуботка, 88/3)
  • станция метро "Черниговская"

Днепровский район:

  • бульв. Игоря Шамо, 2/7
  • ул. Андрея Малышко, 4А
  • ул. Ивана Миколайчука, 9
  • ул. Миропольская, 25
  • ул. Радужная, 4
  • ул. Юрия Шумского, 1
  • просп. Павла Тычины, 7
  • просп. Соборности, 2/1
  • пересечение ул. Энтузиастов, 37 и бульв. Игоря Шамо
  • пересечение улиц Сулеймана Стальского и Остафия Дашкевича
  • ул. Регенераторная, 4
  • ул. Андрея Малышко (напротив ТЦ "Детский мир")
  • пересечение улиц Ивана Микитенко и Остафия Дашкевича

Оболонский район:

  • ул. Днепроводская, 1
  • площадь Петропавловская, 2
  • просп. Владимира Ивасюка, 27Б
  • просп. Владимира Ивасюка, 46
  • ул. Ярослава Ивашкевича, 6/8А
  • просп. Оболонский, 1Б
  • просп. Оболонский, 52А
  • просп. Оболонский, 45/28
  • ул. Полярная, 8Б
  • ул. Героев Днепра, 29В
  • Героев Днепра, 30
  • Героев Днепра, 32
  • Героев Днепра, 41
  • ул. Иорданская, 17
  • ул. Героев полка "АЗОВ", 3
  • ул. Героев полка "АЗОВ", 12
  • ул. Героев полка "АЗОВ", 34
  • Александра Архипенко, 6А
  • площадь Оболонская, 6
  • просп. Литовский, 2
  • просп. Маршала Рокоссовского, ¾
  • просп. Степана Бандеры, 15А (на территории парковки гипермаркета "АШАН Почайна")

Печерский район:

  • бульв. Николая Михновского, 25
  • бульв. Николая Михновского, 30/1
  • ул. Большая Васильковская, 107
  • Шота Руставели, 16 (в пределах территории заведения "МИЛК БАР")

Подольский район:

  • ул. Верхний Вал, 16 (локация № 1)
  • Верхний Вал, 16 (локация № 2)
  • Верхний Вал, 16 (локация № 3)
  • пересечение улиц Верхний Вал и Житнеторжской (локация № 4)
  • ул. Светлицкого, 30/20 (локация 1)
  • Светлицкого, 30/20 (возле магазина "Ева", локация 2)
  • просп. Европейского Союза, 58 (ТЦ "Орнамент")
  • просп. Европейского Союза, 80
  • Межигорская, 56/63А (возле теннисных кортов)
  • просп.Свободы, 28
  • просп.Василия Порика, 13 (на месте демонтированных МАФов)
  • ул. Кирилловская, 125 (на месте демонтированных МАФов)
  • пересечение улиц Петропавловской и Кирилловской, 111 (на месте демонтированных МАФов)

Святошинский район:

  • бульв. Николая Руденко, 13
  • бульв. Николая Руденко, 14
  • бульв. Николая Руденко, 15
  • ул. Василия Кучера, 5
  • ул. Симиренко, 10
  • ул. Симиренко, 17
  • ул. Зодчих, 46
  • ул. Зодчих, 62
  • Зодчих, 68/2
  • ул. Тулузы, 2/58
  • ул. Якуба Коласа, 23
  • ул. Ирпенская, 76-80
  • ул. Подлесная, 1
  • ул. Академика Булаховского, 30
  • ул. Академика Ефремова, 8 (распределительная полоса)
  • Леся Курбаса 16А (возле остановки 3-го трамвая)

Соломенский район:

  • бульв. Чоколовский, 19-21
  • бульв. Чоколовский, 20
  • бульв. Чоколовский, 1
  • просп. Воздушных Сил, 18/2
  • ул. Соломенская, 33
  • ул. Академика Шалимова, 37
  • просп. Отрадный, 15/45
  • ул. Борщаговская, 154А (возле ТЦ "Аркадия")
  • просп. Любомира Гузара, 48 (со стороны подъезда к мосту)
  • просп. Берестейский, 47 (возле стоянки транспортных средств)
  • просп. Валерия Лобановского, 4А (возле подземного перехода)
  • ул. Волынская, 53

Шевченковский район:

  • ул. Юрия Ильенко, 1
  • ул. Даниила Щербаковского, 56
  • пересечение улиц Игоря Турчина и Мечты
  • ул. Парково-Сырецкая, 10
  • ул. Ольжича, 14
  • ул. Елены Телиги, 31/1
  • ул. Щусева, 5
  • пересечение улиц Елены Телиги и Щусева
  • ул. Дорогожицкая, 13/14

Читайте также о том, почему теперь главную елку страны в Киеве устанавливают 6 декабря, а не 19-го.

Ранее мы писали о том, сколько стоили "живые" елки к зимним праздникам в 2024 году.

КиевНовогодние праздники