"Линию обороны на востоке мы удержали". ВСУ нанесли оккупантам ощутимые потери, - Резников

Министр обороны Алексей Резников рассказал о потерях оккупантов. По его словам, украинские войска уничтожили вражеские танки, самолеты и вертолеты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра обороны Алексея Резникова .

"Украина бьется и бьется успешно. ВСУ нанесли оккупантам ощутимые потери. Сегодня десятки, если не сотни гробов с врагами поедут обратно в Российскую Федерацию. На востоке линию обороны мы удержали, враг отброшен. Оккупанты уже потеряли 6 самолетов, 2 вертолета и 5 танков", - заявил Резников.

Также Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности сообщил об уничтожении российского вертолета Ка-52 над Межигорьем в Киевской области.