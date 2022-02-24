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Украина взяла в плен первых российских военных: опубликованы фото

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Киев, Четверг 24 февраля 2022 13:11
Украина взяла в плен первых российских военных: опубликованы фото Фото: Украина начала брать в плен российских военных (facebook com mod mil rus)
Автор: Александр Мороз

Украина взяла в плен первых российских военных с начала вторжения России. Отличились бойцы 93-й бригады "Холодный Яр".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Сухопутных войск ВСУ.

"Военные 93 ОМБр Холодный Яр взяли в плен российских оккупантов. Они с 91701 Ямпольского мотострелкового полка", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что в результате удара по воинской части в Одесской области погибли 18 человек, есть несколько получили ранения.

Также стало известно, что Вооруженные силы Украины уничтожили около 50 российских оккупантов в районе Счастья.

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