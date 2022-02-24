"Лінію оборони на сході ми втримали". ЗСУ нанесли окупантам відчутні втрати, - Рєзніков

Міністр оборони Олексій Рєзніков розповів про втрати окупантів. За його словами, українські війська знищили ворожі танки, літаки та гелікоптери.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра оборони Олексія Резнікова .

"Україна б'ється і б'ється успішно. ЗСУ нанесли окупантам відчутні втрати. Сьогодні десятки, якщо не сотні трун з ворогами поїдуть назад до Російської Федерації. На сході лінію оборони ми втримали, ворога відкинуто. Окупанти вже втратили 6 літаків, 2 вертольоти і 5 танків", - заявив Рєзніков.

Також Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки повідомив про знищення російського гелікоптера Ка-52 над Межигір'ям в Київській області.