Ленивые эклеры за 7 минут и без выпечки: рецепт быстрого десерта

Ленивые эклеры - быстрый десерт, который можно приготовить всего за 7 минут без духовки и сложного теста. В рецепте - простые ингредиенты, пошаговый процесс и минимум усилий для вкусного результата.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Instagram -страницу фудблогера Алекса Миля.

Ленивые пирожные-эклеры: простой рецепт

Вам понадобятся такие ингредиенты:

печенье савоярди

жирные сливки - 200 мл

сахарная пудра - 50 г

маскарпоне - 250 г

молоко

кокосовая стружка

ягоды для украшения

Общее время приготовления - 7 мин, а вес порции - 600 г.

Легкий способ приготовления

Для крема нужно взбить маскарпоне с пудрой и жирными сливками, примерно полторы минуты на средних оборотах.

Далее выложите печенье и нанесите на него крем. Сверху второе печенье и слегка прижмите их. Очень легко смочите в молоке и обваляйте в кокосовой стружке.

Выложите пирожные боком, нанесите сверху крем и украсьте свежими ягодами.

Рецепт ленивых эклеров (фото: кадр из видео)