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Ленивые эклеры за 7 минут и без выпечки: рецепт быстрого десерта

Среда 30 июля 2025 07:45
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Ленивые эклеры за 7 минут и без выпечки: рецепт быстрого десерта Рецепт эклеров, которые готовят всего 7 минут (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук
Эксперт: Алекс Миль

Ленивые эклеры - быстрый десерт, который можно приготовить всего за 7 минут без духовки и сложного теста. В рецепте - простые ингредиенты, пошаговый процесс и минимум усилий для вкусного результата.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Instagram-страницу фудблогера Алекса Миля.

Ленивые пирожные-эклеры: простой рецепт

Вам понадобятся такие ингредиенты:

  • печенье савоярди
  • жирные сливки - 200 мл
  • сахарная пудра - 50 г
  • маскарпоне - 250 г
  • молоко
  • кокосовая стружка
  • ягоды для украшения

Общее время приготовления - 7 мин, а вес порции - 600 г.

Легкий способ приготовления

Для крема нужно взбить маскарпоне с пудрой и жирными сливками, примерно полторы минуты на средних оборотах.

Далее выложите печенье и нанесите на него крем. Сверху второе печенье и слегка прижмите их. Очень легко смочите в молоке и обваляйте в кокосовой стружке.

Выложите пирожные боком, нанесите сверху крем и украсьте свежими ягодами.

Ленивые эклеры за 7 минут и без выпечки: рецепт быстрого десерта

Ленивые эклеры за 7 минут и без выпечки: рецепт быстрого десерта

Ленивые эклеры за 7 минут и без выпечки: рецепт быстрого десерта

Ленивые эклеры за 7 минут и без выпечки: рецепт быстрого десертаРецепт ленивых эклеров (фото: кадр из видео)

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