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Ленивые чебуреки без жарки: быстрый и полезный рецепт

Четверг 19 июня 2025 07:45
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Ленивые чебуреки без жарки: быстрый и полезный рецепт Рецепт полезных чебуреков без жарки (фото: РБК-Украина, Виталий Носач)
Автор: Татьяна Самарук

Вкусные ленивые чебуреки без лишнего жира - идеальный вариант для тех, кто следит за фигурой. В этом рецепте не используется масло, а начинку можно сделать из нежирного мяса или сыра.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Instagram-страницу фудблогера Алекса Миля.

Ленивые чебуреки: простой рецепт

Список ингредиентов:

  • тортилья - 4 шт.
  • фарш из филе бедра курицы - 400 г
  • лук - 150 г
  • рубленая зелень - 10 г
  • соль, перец и кунжут - по вкусу
  • моцарелла - 40 г
  • яйцо - 1 шт.

Время приготовления блюда - 50 мин.

В результате в 100 г такого блюда будет:

  • калории - 179
  • белки - 13 г
  • жиры - 6 г
  • углеводы - 16 г

Вес всей порции составит 870 г.

Легкий способ приготовления

Для приготовления чебуреков лучше подойдет куриное бедро, которое следует очистить от жира и перемолоть в состояние фарша вместе с луком. Добавьте еще пучок зелени, соль, перец и все перемешайте.

На половину тортильи выкладываем и размазываем фарш. Края тортильи смазываем взбитым яйцом. Поверх фарша можно немного присыпать не жирной моцареллой.

В конце накрываем второй половиной тортильи, хорошо защипываем края. Сверху тортилью тоже смазываем яйцом и присыпаем кунжутом.

Выпекать чебуреки нужно при 180 С 20-25 мин и готово.

Ленивые чебуреки без жарки: быстрый и полезный рецептЛенивые чебуреки без жарки: быстрый и полезный рецептЛенивые чебуреки без жарки: быстрый и полезный рецептРецепт куриных чебуреков (фото: кадр из видео)

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