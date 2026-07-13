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Ліндсі Грем помер після повернення з України: названо можливу причину

04:25 13.07.2026 Пн
2 хв
Що засвідчила експертиза?
aimg Анастасія Никончук
Фото: Ліндсі Грем (GettyImages)

У США оприлюднили попередні дані про причини смерті сенатора-республіканця Ліндсі Грема

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Associated Press.

Названо ймовірну причину смерті Ліндсі Грема

Сенатор-республіканець Ліндсі Грем, ймовірно, помер унаслідок розшарування аорти, спричиненого атеросклеротичним серцево-судинним захворюванням.

За інформацією судмедекспертів, саме розрив аорти на тлі серцево-судинного захворювання розглядається як основна причина смерті сенатора.

Водночас остаточний висновок буде зроблено після завершення токсикологічних та мікроскопічних досліджень.

Трамп розповів про останню розмову

Президент США Дональд Трамп відреагував на смерть політика, заявивши, що сприймав його як «члена сім'ї» і тяжко переживає втрату.

За словами глави Білого дому, востаннє він спілкувався з Гремом у суботу ввечері після його повернення з України. Трамп зазначив, що під час розмови сенатор «звучав трохи втомленим, але цілком нормально».

Остаточні результати ще очікуються

Як зазначає Associated Press, розслідування обставин смерті продовжується. Судово-медичні експерти очікують на результати додаткових досліджень, після чого буде офіційно названо остаточну причину смерті Ліндсі Грема.

Поки що основною версією залишається розшарування аорти, пов'язане з атеросклеротичним серцево-судинним захворюванням.

Нагадуємо, що за кілька днів до смерті сенатор-республіканець Ліндсі Грем відвідав Київ, де провів зустрічі з українським керівництвом і виступив із низкою заяв щодо посилення санкційного тиску на Росію, подальшої підтримки української армії та можливих шляхів завершення війни.

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