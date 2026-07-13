Линдси Грэм умер после возвращения из Украины: названа возможная причина

В США обнародовали предварительные данные о причинах смерти сенатора-республиканца Линдси Грэма
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Associated Press.
Сенатор-республиканец Линдси Грэм, вероятно, умер вследствие расслоения аорты, вызванного атеросклеротическим сердечно-сосудистым заболеванием.
Согласно информации судмедэкспертов, именно разрыв аорты на фоне сердечно-сосудистого заболевания рассматривается как основная причина смерти сенатора.
Вместе с тем окончательный вывод будет сделан после завершения токсикологических и микроскопических исследований.
Президент США Дональд Трамп отреагировал на смерть политика, заявив, что воспринимал его как «члена семьи» и тяжело переживает утрату.
По словам главы Белого дома, последний раз он общался с Грэмом в субботу вечером после его возвращения из Украины. Трамп отметил, что во время разговора сенатор «звучал немного уставшим, но вполне нормально».
Как отмечает Associated Press, расследование обстоятельств смерти продолжается. Судебно-медицинские эксперты ожидают результаты дополнительных исследований, после чего будет официально названа окончательная причина смерти Линдси Грэма.
Пока же основной версией остается расслоение аорты, связанное с атеросклеротическим сердечно-сосудистым заболеванием.
Напоминаем, что за несколько дней до смерти сенатор-республиканец Линдси Грэм посетил Киев, где провел встречи с украинским руководством и выступил с рядом заявлений, касающихся усиления санкционного давления на Россию, дальнейшей поддержки украинской армии и возможных путей завершения войны.