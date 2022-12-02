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Ліміт ціни на нафту з РФ допоможе зростати економікам, що розвиваються, - глава Єврокомісії

Фото: президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Угода ЄС щодо ліміту цін на нафту з Росії дозволить стабілізувати світові ціни на енергоносії і скоротить доходи РФ.

Про це заявила президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, повідомляє РБК-Україна з посиланням на її Twitter.

"Угода Євросоюзу щодо ліміту цін на нафту, скоординована з G7 та іншими, значно скоротить доходи РФ", - зазначила президент Єврокомісії.

За її словами, такий крок країн ЄС допоможе стабілізувати світові ціни на енергоносії, що, у свою чергу, піде на користь економікам країн, що розвиваються.

Раніше ми писали, що країни Європейського Союзу спромоглися узгодити обмеження цін на російську нафту на рівні 60 доларів за барель.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що уряди країн ЄС попередньо домовилися про обмеження ціни на російську нафту на рівні 60 доларів за барель.

При цьому повідомлялося, щоліміти на російську нафту регулярно переглядатимуть.

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