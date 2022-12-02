Ліміт ціни на нафту з РФ допоможе зростати економікам, що розвиваються, - глава Єврокомісії

Угода ЄС щодо ліміту цін на нафту з Росії дозволить стабілізувати світові ціни на енергоносії і скоротить доходи РФ.

Про це заявила президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, повідомляє РБК-Україна з посиланням на її Twitter .

За її словами, такий крок країн ЄС допоможе стабілізувати світові ціни на енергоносії, що, у свою чергу, піде на користь економікам країн, що розвиваються.

"Угода Євросоюзу щодо ліміту цін на нафту, скоординована з G7 та іншими, значно скоротить доходи РФ", - зазначила президент Єврокомісії.

Раніше ми писали, що країни Європейського Союзу спромоглися узгодити обмеження цін на російську нафту на рівні 60 доларів за барель.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що уряди країн ЄС попередньо домовилися про обмеження ціни на російську нафту на рівні 60 доларів за барель.

При цьому повідомлялося, щоліміти на російську нафту регулярно переглядатимуть.

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