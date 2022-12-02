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Лимит цены на нефть из РФ поможет расти развивающимся экономикам, - глава Еврокомиссии

Фото: президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Соглашение ЕС по потолку цен на нефть из России позволит стабилизировать мировые цены на энергоносители и сократит доходы РФ.

Об этом заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ее Twitter.

"Соглашение Евросоюза по потолку цен на нефть, скоординированное с G7 и другими, значительно сократит доходы РФ", - отметила президент Еврокомиссии.

По ее словам, такой шаг стран ЕС поможет стабилизировать мировые цены на энергоносители, что, в свою очередь, пойдет на пользу экономикам развивающихся стран.

Ранее мы писали, что страны Европейского Союза смогли согласовать ограничение цен на российскую нефть на уровне 60 долларов за баррель.

Ранее РБК-Украина сообщало, что правительства стран ЕС предварительно договорились об ограничении цены на российскую нефть на уровне 60 долларов за баррель.

При этом сообщалось, что лимиты на российскую нефть будут регулярно пересматриваться.

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