Лимит цены на нефть из РФ поможет расти развивающимся экономикам, - глава Еврокомиссии

Соглашение ЕС по потолку цен на нефть из России позволит стабилизировать мировые цены на энергоносители и сократит доходы РФ.

Об этом заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ее Twitter.