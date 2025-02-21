На Лиманському напрямку ЗСУ вперше знищили російський шляхопрокладач БАТ-2

Успіхи українських воїнів

Нагадаємо, днями на Новопавлівському напрямку ЗСУ відбили кількагодинний штурм росіян з бронетехнікою. Українські оборонці відбили атаку за допомогою артилерії та ударних FPV-дронів. При цьому піхотинцям вдалося знищити бронетехніку ворога: БТР, МТ-ЛБ і танки.

19 лютого стало відомо, що українські бійці завдали точного удару по складу боєприпасів російських військ на Донеччині. Внаслідок операції Збройних Сил України окупанти зазнали серйозних втрат, зокрема знищено гармату, автомобіль та склад боєприпасів.

А напередодні українські воїни вперше знищили північнокорейську САУ "Коксан". Ворожу установку знищили в Луганській області бійці 412 окремого полку безпілотних систем Nemesis.