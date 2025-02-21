На Лиманском направлении ВСУ впервые уничтожили российский путепрокладчик БАТ-2

Успехи украинских воинов

Напомним, на днях на Новопавловском направлении ВСУ отбили многочасовой штурм россиян с бронетехникой. Украинские защитники отбили атаку с помощью артиллерии и ударных FPV-дронов. При этом пехотинцам удалось уничтожить бронетехнику врага: БТР, МТ-ЛБ и танки.

19 февраля стало известно, что украинские бойцы нанесли точный удар по складу боеприпасов российских войск в Донецкой области. В результате операции Вооруженных Сил Украины оккупанты понесли серьезные потери, в частности уничтожены пушка, автомобиль и склад боеприпасов.

А накануне украинские воины впервые уничтожили северокорейскую САУ "Коксан". Вражескую установку уничтожили в Луганской области бойцы 412 отдельного полка беспилотных систем Nemesis.