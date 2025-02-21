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На Лиманском направлении ВСУ впервые уничтожили российский путепрокладчик БАТ-2

Иллюстративное фото: российский путепрокладчик БАТ-2 (росСМИ)
Автор: Ірина Гайдук

Российские оккупанты большими силами давят на украинских защитников на Лиманском направлении. Однако ВСУ не только отбили атаки, но и впервые уничтожили российский путепрокладчик БАТ-2.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал оперативно-стратегической группировки войск "Хортица".

По сообщению ОСГВ "Хортица", на Лиманском направлении российские оккупанты не оставляют попыток прорвать оборону ВСУ. В частности, россияне продолжают штурмовать пехотой и бронетехникой оборонительные укрепления украинских защитников.

Однако украинские БПЛА уничтожают вооружение и бронетехнику противника.

"За последние дни операторам FPV-дронов удалось уничтожить большое количество вражеской техники: МТЛБ, два грузовика, пушку, буханку, мотоцикл и впервые - путепрокладчик БАТ-2", - отметили в ОСГВ "Хортица".

Мастерскую работу украинских воинов показала 63 отдельная механизированная бригада. На видео видно, как операторы дронов точно разносят на куски вражескую технику.

Что такое путепрокладчик БАТ-2

БАТ-2 - советский путепрокладчик на базе тягача МТ-Т. Разработан в Харьковском конструкторском бюро машиностроения. Выпускался малой серией. Аббревиатура БАТ расшифровывается как "бульдозер на артиллерийском тягаче".

БАТ-2 предназначен для механизации инженерных работ при прокладке дорог, подготовке и содержанию военных дорог. Используется для многих целей:

  • перемещение грунта при устройстве переходов через овраги и рвы;
  • устройство спусков к переправам;
  • расчистка маршрута движения от кустарников, деревьев, пеньков, снега и камней;
  • устройство проходов в завалах, в лесу и населенных пунктах;
  • укладки дорожных блоков.

 

Успехи украинских воинов

Напомним, на днях на Новопавловском направлении ВСУ отбили многочасовой штурм россиян с бронетехникой. Украинские защитники отбили атаку с помощью артиллерии и ударных FPV-дронов. При этом пехотинцам удалось уничтожить бронетехнику врага: БТР, МТ-ЛБ и танки.

19 февраля стало известно, что украинские бойцы нанесли точный удар по складу боеприпасов российских войск в Донецкой области. В результате операции Вооруженных Сил Украины оккупанты понесли серьезные потери, в частности уничтожены пушка, автомобиль и склад боеприпасов.

А накануне украинские воины впервые уничтожили северокорейскую САУ "Коксан". Вражескую установку уничтожили в Луганской области бойцы 412 отдельного полка беспилотных систем Nemesis.

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