На Лиманском направлении ВСУ впервые уничтожили российский путепрокладчик БАТ-2

Российские оккупанты большими силами давят на украинских защитников на Лиманском направлении. Однако ВСУ не только отбили атаки, но и впервые уничтожили российский путепрокладчик БАТ-2.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал оперативно-стратегической группировки войск "Хортица".
По сообщению ОСГВ "Хортица", на Лиманском направлении российские оккупанты не оставляют попыток прорвать оборону ВСУ. В частности, россияне продолжают штурмовать пехотой и бронетехникой оборонительные укрепления украинских защитников.
Однако украинские БПЛА уничтожают вооружение и бронетехнику противника.
"За последние дни операторам FPV-дронов удалось уничтожить большое количество вражеской техники: МТЛБ, два грузовика, пушку, буханку, мотоцикл и впервые - путепрокладчик БАТ-2", - отметили в ОСГВ "Хортица".
Мастерскую работу украинских воинов показала 63 отдельная механизированная бригада. На видео видно, как операторы дронов точно разносят на куски вражескую технику.
БАТ-2 - советский путепрокладчик на базе тягача МТ-Т. Разработан в Харьковском конструкторском бюро машиностроения. Выпускался малой серией. Аббревиатура БАТ расшифровывается как "бульдозер на артиллерийском тягаче".
БАТ-2 предназначен для механизации инженерных работ при прокладке дорог, подготовке и содержанию военных дорог. Используется для многих целей:
Напомним, на днях на Новопавловском направлении ВСУ отбили многочасовой штурм россиян с бронетехникой. Украинские защитники отбили атаку с помощью артиллерии и ударных FPV-дронов. При этом пехотинцам удалось уничтожить бронетехнику врага: БТР, МТ-ЛБ и танки.
19 февраля стало известно, что украинские бойцы нанесли точный удар по складу боеприпасов российских войск в Донецкой области. В результате операции Вооруженных Сил Украины оккупанты понесли серьезные потери, в частности уничтожены пушка, автомобиль и склад боеприпасов.
А накануне украинские воины впервые уничтожили северокорейскую САУ "Коксан". Вражескую установку уничтожили в Луганской области бойцы 412 отдельного полка беспилотных систем Nemesis.