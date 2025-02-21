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На Лиманському напрямку ЗСУ вперше знищили російський шляхопрокладач БАТ-2

Україна, П'ятниця 21 лютого 2025 12:58
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На Лиманському напрямку ЗСУ вперше знищили російський шляхопрокладач БАТ-2 Ілюстративне фото: російський шляхопрокладач БАТ-2 (росЗМІ)
Автор: Ірина Гайдук

Російські окупанти великими силами тиснуть на українських оборонців на Лиманському напрямку. Однак ЗСУ не лише відбили атаки, але й вперше знищили російський шляхопрокладач БАТ-2.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця".

За повідомленням ОСУВ "Хортиця", на Лиманському напрямку російські окупанти не полишають спроб прорвати оборону ЗСУ. Зокрема, росіяни продовжують штурмувати піхотою та бронетехнікою оборонні укріплення українських захисників.

Однак українські БПЛА знищують озброєння та бронетехніку противника.

"За останні дні операторам FPV-дронів вдалось знищити велику кількість ворожої техніки: МТЛБ, дві вантажівки, гармату, буханку, мотоцикл і вперше - шляхопрокладач БАТ-2", - зазначили в ОСУВ "Хортиця".

Майстерну роботу українських воїнів показала 63 окрема механізована бригада. На відео видно, як оператори дронів влучно розносять на шматки ворожу техніку.

Що таке шляхопрокладач БАТ-2

БАТ-2 - радянський шляхопрокладач на базі тягача МТ-Т. Розроблений в Харківському конструкторському бюро машинобудування. Випускався малою серією. Абревіатура БАТ розшифровується як "бульдозер на артилерійському тягачі".

БАТ-2 призначений для механізації інженерних робіт при прокладанні шляхів, підготовці й утриманню військових доріг. Використовується для різних цілей:

  • переміщення ґрунту при влаштуванні переходів через яри та рови;
  • влаштування спусків до переправ;
  • розчищення маршруту руху від чагарників, дерев, пеньків, снігу і каміння;
  • влаштування проходів в завалах, в лісі й населених пунктах;
  • укладки дорожніх блоків.

Успіхи українських воїнів

Нагадаємо, днями на Новопавлівському напрямку ЗСУ відбили кількагодинний штурм росіян з бронетехнікою. Українські оборонці відбили атаку за допомогою артилерії та ударних FPV-дронів. При цьому піхотинцям вдалося знищити бронетехніку ворога: БТР, МТ-ЛБ і танки.

19 лютого стало відомо, що українські бійці завдали точного удару по складу боєприпасів російських військ на Донеччині. Внаслідок операції Збройних Сил України окупанти зазнали серйозних втрат, зокрема знищено гармату, автомобіль та склад боєприпасів.

А напередодні українські воїни вперше знищили північнокорейську САУ "Коксан". Ворожу установку знищили в Луганській області бійці 412 окремого полку безпілотних систем Nemesis.

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