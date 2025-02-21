На Лиманском направлении ВСУ впервые уничтожили российский путепрокладчик БАТ-2

Российские оккупанты большими силами давят на украинских защитников на Лиманском направлении. Однако ВСУ не только отбили атаки, но и впервые уничтожили российский путепрокладчик БАТ-2.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал оперативно-стратегической группировки войск "Хортица".

БАТ-2 предназначен для механизации инженерных работ при прокладке дорог, подготовке и содержанию военных дорог. Используется для многих целей:

БАТ-2 - советский путепрокладчик на базе тягача МТ-Т. Разработан в Харьковском конструкторском бюро машиностроения. Выпускался малой серией. Аббревиатура БАТ расшифровывается как "бульдозер на артиллерийском тягаче".

Мастерскую работу украинских воинов показала 63 отдельная механизированная бригада. На видео видно, как операторы дронов точно разносят на куски вражескую технику.

"За последние дни операторам FPV-дронов удалось уничтожить большое количество вражеской техники: МТЛБ, два грузовика, пушку, буханку, мотоцикл и впервые - путепрокладчик БАТ-2", - отметили в ОСГВ "Хортица".

По сообщению ОСГВ "Хортица", на Лиманском направлении российские оккупанты не оставляют попыток прорвать оборону ВСУ. В частности, россияне продолжают штурмовать пехотой и бронетехникой оборонительные укрепления украинских защитников.

Успехи украинских воинов

Напомним, на днях на Новопавловском направлении ВСУ отбили многочасовой штурм россиян с бронетехникой. Украинские защитники отбили атаку с помощью артиллерии и ударных FPV-дронов. При этом пехотинцам удалось уничтожить бронетехнику врага: БТР, МТ-ЛБ и танки.

19 февраля стало известно, что украинские бойцы нанесли точный удар по складу боеприпасов российских войск в Донецкой области. В результате операции Вооруженных Сил Украины оккупанты понесли серьезные потери, в частности уничтожены пушка, автомобиль и склад боеприпасов.

А накануне украинские воины впервые уничтожили северокорейскую САУ "Коксан". Вражескую установку уничтожили в Луганской области бойцы 412 отдельного полка беспилотных систем Nemesis.