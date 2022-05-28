Лиман не захвачен: в Минобороны рассказали о ситуации в городе
Ожесточенные бои за Лиман Донецкой области продолжаются. Поэтому говорить о захвате города российскими оккупантами преждевременно.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление заместителя министра обороны Украины Анны Маляр во время телемарафона.
"Еще рано делать окончательные выводы. Но однозначно можно сказать, что ситуация действительно непростая. Противник сильный, но и ВСУ тоже сильные, поэтому происходят ожесточенные бои", - отметила Маляр.
Кроме того, замминистра воздержалась от оценки важности захвата города для российских сил.
"Кроме того, что может быть определенная выгодная географическая позиция или выгодный железнодорожный узел в случае Лимана, нужно еще понимать, что должны быть пути доставки провианта, горюче-смазочных материалов, отлаженная логистика, соответствующее морально-психологическое состояние российского войска, с которым сейчас проблемы", - уточнила она, отметив, что "нельзя делать выводы только по одному населенному пункту".
Ранее глава Донецкой ОВ Павел Кириленко заявлял, что российские войска захватили большую часть Лимана (Донецкая область). Украинские силы отступили на укрепленные позиции.
Напомним, что российские оккупанты захватили село в Бахмутском районе.
Напомним, ранее на этой неделе российские оккупанты захватили Светлодарск Донецкой области.
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