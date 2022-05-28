Лиман не захоплений: у Міноборони розповіли про ситуацію у місті

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву заступника міністра оборони України Ганни Маляр під час телемарафону.

"Ще рано робити остаточні висновки. Але однозначно можна сказати, що ситуація справді непроста. Противник сильний, але і ЗСУ теж сильні, тому відбуваються запеклі бої", - зазначила Маляр.

Крім того, замміністра утрималася від оцінки важливості захоплення міста для російських сил.

"Крім того, що може бути певна вигідна географічна позиція або вигідний залізничний вузол у випадку Лимана, потрібно ще розуміти, що мають бути шляхи доставки провіанту, паливно-мастильних матеріалів, налагоджена логістика, відповідний морально-психологічний стан російського війська, з яким зараз проблеми", - уточнила вона, зазначивши, що "не можна робити висновки лише з одного населеного пункту".