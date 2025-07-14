В образі діви: Сумська зачарувала архівним фото в золотистому корсеті на подіумі
Відома українська акторка Ольга Сумська показала в мережі архівне фото зі своїм чоловіком Віталієм Борисюком з модного показу на початку 2000-х.
Детальніше про це розповідає РБК-Україна з посиланням на її пост в Instagram.
Сумська показала архівне фото
На фото, яке було зроблено приблизно 25 років тому, Сумська і Борисюк позують на подіумі.
"Ми з Віталієм Борисюком на днях моди, показ від бренду "Столичний". Рік не пам'ятаю. Але було яскраво", - підписала вона знімок.
Який образ показала Сумська
Актриса показала образ у золотистій сукні.
Корсет
Верхня частина сукні виконана у вигляді золотого корсета, який підкреслив фігуру Сумської та створив ефектний силует. Корсет має глибоке декольте і металеві елементи, що надає йому блиску і структурності.
Спідниця
Довга спідниця з високими розрізами, що відкривають ноги. Вона виконана з блискучої, шовковистої тканини золотистого кольору, яка красиво переливається.
Прикраси
На шиї у Сумської масивне золоте намисто, яке гармонує з кольором сукні та надає образу величі.
Взуття
На ногах золотисті туфлі на невисоких підборах, які завершують цілісний золотий образ.
Зачіска
Зачіска з великими локонами, що створює об'єм і додає драматичності.
Макіяж
Макіяж з акцентом на очі та губи, що відповідає загальній стилістиці образу.
Ольга Сумська з чоловіком (фото: instagram.com/olgasumska)
Її чоловік постав на показі в білому костюмі з взуттям золотистого відтінку. Лук Борисюка слугує чудовим фоном для блискучих золотих акцентів, що гармоніюють з образом Ольги Сумської.
Разом вони створюють дуже гармонійну й ефектну пару, що демонструє високий стиль і вишуканість.
Їхні образи мають такий вигляд, ніби вони зійшли з подіуму високої моди 90-х або початку 2000-х років, яка характеризувалася яскравістю, блиском і сміливими рішеннями.
Як відреагували в мережі
Фоловери акторки одразу ж взялися коментувати рідкісне фото:
- "Це, напевно, десь 2000-2001 рік. Я тоді працювала моделлю і пам'ятаю ці покази", - зазначила телеведуча Валентина Хамайко
- "Королева", - написала актриса Анастасія Цимбалару
- "Ікона"
- "Браво!"
- "Які спогади"
- "Вау! Що це за богиня"
- "А де зараз ця сукня? Зробіть фото до і після"
- "Красиві, яскраві, епатажні"
- "Неперевершена пара. Оля - ви богиня".
Ольга Сумська з чоловіком (фото: instagram.com/olgasumska)
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